Cómo hacer Pastel de carne: la receta del pan sabroso y jugoso con 8 ingredientes

El pan de carne se elabora con ingredientes simples: carne molida bien condimentada con sal, pimienta y especias como comino, pimentón y ajo en polvo. Puede prepararse en forma de pastel clásico o rellenarse con huevo duro, queso o vegetales, ideal para sumar sabor y textura sin complicaciones.

Jugoso, aromático y muy versátil, este pastel de carne es una de esas recetas que se adaptan a cualquier estación. En verano, se disfruta especialmente acompañado de ensaladas frescas, verduras asadas o como plato principal para llevar a la playa o a un picnic.