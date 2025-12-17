Cómo hacer Pastel de carne: la receta del pan sabroso y jugoso con 8 ingredientes

El pastel de carne o pan de carne es una de las recetas más prácticas y rendidoras para disfrutar en la época veraniega, ya que aporta proteínas de calidad sin resultar pesado. Esta preparación, similar a un budín salado, se puede comer fría o tibia, lo que la convierte en una excelente opción para almuerzos livianos o cenas rápidas.
El pan de carne se elabora con ingredientes simples: carne molida bien condimentada con sal, pimienta y especias como comino, pimentón y ajo en polvo. Puede prepararse en forma de pastel clásico o rellenarse con huevo duro, queso o vegetales, ideal para sumar sabor y textura sin complicaciones.
Jugoso, aromático y muy versátil, este pastel de carne es una de esas recetas que se adaptan a cualquier estación. En verano, se disfruta especialmente acompañado de ensaladas frescas, verduras asadas o como plato principal para llevar a la playa o a un picnic.
Receta del pan de carne especiado y jugoso
Ingredientes:
- 500 g de carne molida o cortada a cuchillo
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta, a gusto
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 1/4 taza de leche
- Condimentos: comino molido, pimentón, ajo en polvo y cebolla en polvo
Relleno (opcional):
- 1 paquete de salchichas
- 3 huevos duros
- 200 g de queso cremoso
También puedes combinar un sofrito de morrón, pimiento amarillo y cebolla con queso cremoso.
Cómo elaborar la receta de pan de carne, paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta del Pan de carne, es importante encender el horno a 180°C. Además, vas a engrasar un molde para tortas o budines, o una asadera.
- Primero, en un bowl grande, mezcla la carne molida con la cebolla y el ajo picado, sal y pimienta y el resto de los condimentos. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea.
- En un bowl aparte, bate los huevos y luego agrégalos a la mezcla de carne. También suma el pan rallado y la leche y mezcla nuevamente.
- Opcional: si quieres hacer un pan de carne relleno, forma un rectángulo con la masa y estira bien sobre un papel film. En el centro, a lo largo, coloca las salchichas, el queso mantecoso y los huevos duros cortados por la mitad. Luego, enrolla el pastel y cierra bien.
- Vuelca la mezcla de carne o el pastel relleno en el molde aceitado y cocina en el horno precalentado durante 45 minutos o hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Deja entibiar antes de servir.
El pan de carne es una comida versátil y perfecta para acompañar el puré de papas, una ensalada mixta o de vegetales verdes. Con o sin relleno, es una receta que debes incluir a tu recetario durante el verano.