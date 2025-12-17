El plan que libera 100.000 mosquitos estériles por semana para combatir el dengue en Mendoza

Embed - Para COMBATIR el DENGUE en Mendoza liberarán 100 mil mosquitos estériles por semana

El dengue, una amenaza que llega con el verano

El dengue es una enfermedad causada por cualquiera de los cuatro serotipos que afectan al ser humano. El mosquito Aedes aegypti, que tiene manchas blancas en patas y cuerpo, se considera el principal vector de cuatro arbovirosis humanas como la Fiebre Amarilla, Dengue, Chikungunya y Zika.

Informe Dengue 01 El dengue, una enfermedad que preocupa.

El dengue se presenta de dos formas: como fiebre hemorrágica -que puede ocasionar sangrado intenso, descenso repentino de la presión arterial y la muerte-; y como dengue leve. Esta última es de tipo gripal y puede ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe.

El mosquito se infecta al picar a una persona enferma y luego transmite el virus al picar a otras personas. La enfermedad no se contagia de persona a persona.

Los 34 casos de dengue notificados en Mendoza

La directora de epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, explicó que como el Aedes aegypti es un mosquito urbano es importante tener en cuenta que vive dentro de las casas y cerca de las poblaciones. Por eso es importante mantener libres de agua estancada recipientes o elementos de las viviendas para evitar que el mosquito ponga sus huevos.

Informe Dengue 02

“Actualmente hay 34 casos notificados: 17 descartados, 1 probable, 3 sospechosos y 13 sospechosos no concluyentes. Es muy importante que si la persona tiene fiebre, síntomas del dengue como dolor de cabeza, dolor retroocular, manchitas en la piel, diarrea, vómitos o sangrados de la mucosa concurran a los centros de atención para que les hagan el test”, explicó la doctora Falaschi.

Informe Dengue 03

Cien mil mosquitos rojos por semana contra el dengue

En la provincia, el Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) combate el dengue usando la Técnica de Insecto Estéril.

Esto significa que liberan a mosquitos machos estériles de Aedes aegypti, que no pican, pero se aparean con las hembras silvestres. De esta forma, el resultado son huevos no viables que reducen la población del mosquito vector.

Este procedimiento lo están desarrollando desde hace cinco años con la Agencia Internacional de Energía Atómica y en conjunto con 19 países. Es la misma técnica que se utiliza para combatir la Mosca del Mediterráneo: esterilizar al macho, luego liberarlo al medio ambiente y cuando haya copulación, no habrá descendencia del mosquito del dengue.

En los ensayos de la temporada 2024-2025 en zonas urbanas de Guaymallén, San Martín y Godoy Cruz lograron reducir la plaga en un 90 por ciento.

José Orts, el presidente de Iscamen, adelantó que la próxima semana, por pedido del Ministerio de Salud, comenzarán a liberar entre 80.000 y 100.000 mosquitos por semana en Godoy Cruz y Guaymallén y luego ampliarán los ensayos a otros departamentos que vayan teniendo brotes o mayor presencia del Aedes aegypti.

José Orts Carina Scandura entrevista José Orts, de Iscamen, entrevistado por Carina Scandura.

“El año pasado, los ensayos nos dieron una validación del 90% que fue cuando liberamos a 30 mil mosquitos semanales. Ahora se amplía a cien mil. Lo importante es que cuando el vecino encuentre una bolsita con mosquitos rojos en el jardín, patio o vereda no los mate y no se asuste. Estos mosquitos machos no pican y se alimentan de azúcares. Tienen un color rojo fluorescente y están esterilizados. Es la hembra la que se alimenta de sangre humana”, explicó Orts.

Dengue mosquito fluo.jpg Si lo ve, no lo mate. El Aedes color rojo intenso identifica a los machos esterilizados para el control del dengue

En Mendoza no recomiendan la vacunación

Para abril del 2024, Argentina atravesaba el mayor brote de dengue de su historia, con 161 muertos y casi 233.000 casos registrados, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud.

En 2023, la Anmat había aprobado la vacuna tetravalente del laboratorio japonés Takeda (TAK-003), conocida como Qdenga. Por eso, con ese gran brote de dengue, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) definió un plan de vacunación focalizado en 48 jurisdicciones con mayor incidencia de tasa acumulada, en base a criterios de riesgo epidemiológicos, geográficos, socioeconómicos y de acceso a servicios de salud, sobre todo del NOA, NEA y Centro.

Sin embargo, para el Ministerio de Salud de la Nación, y por la situación epidemiológica actual, no es una vacuna para incorporar al calendario nacional.

“Las tasas de incidencia son muy bajas, con lo cual, la vacuna no es recomendable. No estamos en brote y no está indicada la vacunación”, explicó la directora de epidemiología, la doctora Andrea Falaschi.

La vacuna Qdenga cuesta alrededor de $134.000 por dosis en Mendoza, aunque algunas obras sociales cubren una parte del costo. Son dos dosis, que deben colocarse separadas de un intervalo de tres meses de aplicación.