París recibió a más de 70 líderes mundiales para la conferencia anual organizada por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), un evento de primer nivel que reúne a los principales responsables de la toma de decisiones en los ámbitos económico, financiero y político para abordar los desafíos globales más importantes de la actualidad, como las finanzas sostenibles, la inteligencia artificial, la soberanía industrial, la transición energética y la cooperación internacional.
José Luis Manzano en la Conferencia de París: "Argentina tiene lo que el mundo necesita"
El empresario fue uno de los disertantes de la Conferencia anual de Líderes de las Américas. "El gobierno nacional está haciendo todo lo que puede para atraer la inversión", dijo José Luis Manzano
Entre los disertantes se destacó la participación de José Luis Manzano, que ratificó el interés que hay en el mundo por Argentina. "Es una conferencia muy importante y para nosotros es una oportunidad para decir qué tenemos para aportar y qué esperamos del mundo", dijo Manzano.
"Creo que Argentina tiene lo que el mundo necesita, en un lugar pacífico, donde hay condiciones para inversión. El gobierno nacional y las provincias están haciendo todo lo que pueden para atraer la inversión. Tenemos los 'cerebros' calificados, la mano de obra calificada. Así que yo creo que tenemos una ventana que tenemos que capturar. Es una gran oportunidad para nuestro país", agregó.
El análisis de la coyuntura global y la oportunidad para Argentina
"Hay una gran preocupación por la guerra comercial, por la aparición de tarifas, prohibiciones, barreras no tarifarias, y el mundo ha despertado al hecho de que tiene una gran dependencia en materia de tierras raras, en especial litio y cobre. Y ahí Argentina tiene mucho para ofrecer. Ahí está la oportunidad para Argentina", destacó Manzano.
Además, analizó el contexto global, que hoy resulta favorable para el país. "Si los Estados Unidos y Europa quieren catch up, quieren recuperar esta carrera en la que vienen muy detrás en materia de tierras raras, la oportunidad para Argentina es gigante. Es uno de los motivos centrales por los que estoy acá", finalizó.
Reconocida por su entorno exclusivo y prestigioso, la Conferencia de París ofrece un ambiente único para el intercambio directo entre altos ejecutivos. Reunirá a un selecto grupo de directores ejecutivos y responsables de la toma de decisiones a nivel mundial bajo el lema "Prosperar en la incertidumbre", brindando una oportunidad excepcional para conectar con los líderes más influyentes del mundo y los principales inversores.