José Luis Manzano en la Conferencia de París: "Argentina tiene lo que el mundo necesita"

jose luis manzano José Luis Manzano con el periodista Cristian Martin en la conferencia de la OECD.

El análisis de la coyuntura global y la oportunidad para Argentina

"Hay una gran preocupación por la guerra comercial, por la aparición de tarifas, prohibiciones, barreras no tarifarias, y el mundo ha despertado al hecho de que tiene una gran dependencia en materia de tierras raras, en especial litio y cobre. Y ahí Argentina tiene mucho para ofrecer. Ahí está la oportunidad para Argentina", destacó Manzano.

Además, analizó el contexto global, que hoy resulta favorable para el país. "Si los Estados Unidos y Europa quieren catch up, quieren recuperar esta carrera en la que vienen muy detrás en materia de tierras raras, la oportunidad para Argentina es gigante. Es uno de los motivos centrales por los que estoy acá", finalizó.

