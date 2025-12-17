Recauchutaron Juntos por el Cambio en el Congreso y Pamela Verasay es la vicepresidenta

Lisandro Nieri y Pamela Verasay.JPG Los diputados nacionales por Mendoza, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, integran el nuevo interbloque de Fuerza del Cambio.

Ellos son Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Darío Schneider, y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

El rol de Verasay en el nuevo mapa político del Congreso

Lo cierto es que la función de Pamela Verasay será clave en ese interbloque al que además del PRO y la UCR se sumó también el MID, Adelante Buenos Aires y el bloque Por Santa Cruz.

pamela verasay y diego santilli Pamela Verasay, vicepresidenta del interbloque Fuerza por el Cambio, será una pieza clave en el respaldo del cornejismo a los proyectos que impulse el Gobierno de Javier Milei.

Es que en este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno que supo incrementar la cantidad de diputados, necesitará también del aporte de esos partidos dialoguistas para avanzar tanto con el Presupuesto 2026, como con la Reforma Laboral y los cambios en la Ley de Glaciares.

Y si bien la UCR y el PRO llegan con un número reducido de diputados respecto de la cantidad que tenían, en votaciones ajustadas esas bancas adquieren un mayor peso.

Tanto es así que en estos días el Gobierno Nacional avanzó con la distribución de ATN a las provincias clave como son Tucumán, Chaco y Misiones, cuyos diputados fueron determinantes para que avance por ejemplo el proyecto del Presupuesto 2026.