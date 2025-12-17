El verbo recauchutar significa volver a cubrir con caucho una superficie gastada. En política eso se aplica bastante más que en la vida cotidiana. Una muestra palpable se dio en la Cámara de Diputados de la Nación, en donde los partidos "dialoguistas" recauchutaron el viejo interbloque Juntos por el Cambio y lo renombraron "Fuerza del Cambio", tal vez como un intento de fortalecerse desde el nombre. Allí el cornejismo puso como vicepresidenta a la mendocina Pamela Verasay.
Recauchutaron Juntos por el Cambio en el Congreso y Pamela Verasay es la vicepresidenta
En la nueva conformación de la Cámara de Diputados habrá un bloque dialoguista que es la nueva versión de Juntos por el Cambio. El rol de la UCR mendocina
"Lo analizamos con Cristian (Ritondo) y era razonable que se dieran esos roles por la composición de los bloques. El PRO encabezará y el radicalismo acompañará", resumió escuetamente Verasay.
Se refiere a la cantidad de diputados que cada partido aporta al nuevo interbloque que tendrá 22 diputados: lo preside Cristian Ritondo, porque el PRO tiene 12 diputados y la vicepresidencia es de la UCR porque ese bloque aporta 6 integrantes.
Ellos son Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Darío Schneider, y los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
El rol de Verasay en el nuevo mapa político del Congreso
Lo cierto es que la función de Pamela Verasay será clave en ese interbloque al que además del PRO y la UCR se sumó también el MID, Adelante Buenos Aires y el bloque Por Santa Cruz.
Es que en este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno que supo incrementar la cantidad de diputados, necesitará también del aporte de esos partidos dialoguistas para avanzar tanto con el Presupuesto 2026, como con la Reforma Laboral y los cambios en la Ley de Glaciares.
Y si bien la UCR y el PRO llegan con un número reducido de diputados respecto de la cantidad que tenían, en votaciones ajustadas esas bancas adquieren un mayor peso.
Tanto es así que en estos días el Gobierno Nacional avanzó con la distribución de ATN a las provincias clave como son Tucumán, Chaco y Misiones, cuyos diputados fueron determinantes para que avance por ejemplo el proyecto del Presupuesto 2026.