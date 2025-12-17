El país de América del Sur con un ejército que Estados Unidos admira: un entrenamiento único en el mundo

La selva no perdona errores. Avanzar un solo metro puede llevar varios minutos. El calor agota sin avisar, los insectos atacan sin pausa, el agua rara vez es cristalina y la orientación se vuelve un desafío permanente. En ese escenario, el enemigo no siempre es humano, muchas veces es el entorno mismo.

Según la Guardia Nacional Aérea de Estados Unidos, este tipo de formación es única en el mundo. La selva amazónica no se estudia desde manuales, Se aprende caminándola, equivocándose y resistiendo. Por eso, Brasil se volvió una referencia internacional en operaciones en ambientes extremos.

Ejercito (1)

Las misiones de ejército de América del Sur

Pero la misión del ejército de este país de América del Sur va mucho más allá del combate. Sus tropas cumplen un rol clave en la protección de fronteras remotas, el apoyo a comunidades indígenas, la lucha contra el narcotráfico, la vigilancia de ríos que funcionan como verdaderas autopistas clandestinas y la preservación de la integridad territorial de un país cuya Amazonía es más extensa que toda Europa occidental.

En regiones de América del Sur, donde no existen caminos ni infraestructura, son los soldados, las balsas y los helicópteros los que llevan vacunas, alimentos y presencia del Estado. Allí, el uniforme militar no solo representa defensa, sino también conexión y supervivencia.

Ese aprendizaje silencioso es el que convirtió a Brasil en un país con un ejército observado, estudiado y admirado incluso por potencias como Estados Unidos. En un mundo cada vez más complejo, dominar el entorno puede ser tan estratégico como dominar las armas.