Luego de 10 meses de ensayos desde la liberación de insectos estériles en algunas zonas de Mendoza, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) confirmó que la técnica de control de plagas puede reducir hasta un 90% de la población del Aedes Aegypti, vector del dengue.
Dengue: ensayos de Iscamen confirmaron que los insectos estériles pueden controlar 90% de la plaga
Lo confirmaron liberaciones de ejemplares de Aedes Aegypti en Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín. Iscamen debe validarlos para escalar el control del dengue
Las pruebas consistieron en soltar mosquitos machos sometidos a la TIE (Técnica del Insecto Estéril), a partir de un tratamiento que el organismo sanitario lleva adelante en su Bioplanta de Santa Rosa. Un trabajo que cuenta con apoyo del Ministerio de Salud y la cooperación técnica de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
"Estas evaluaciones son parte de los procesos de mejora continua necesarios para planificar futuras liberaciones en territorio" señalaron desde Iscamen sobre el resultado de los ensayos que comenzaron en 2024 y siguieron en marzo con miles de insectos del Aedes Aegypti liberados entre Guaymallén, Godoy Cruz y San Martín.
Se trata de un control biológico de la plaga que implica un riesgo elevado para la salud humana sobre todo en verano. Frente a eso, según los expertos, tiene doble valor por ser una técnica ecológica "y aplicable a grandes áreas, es compatible con acciones dentro del manejo integrado".
Es que más allá de la liberación de ejemplares del Aedes estériles, el plan se complementa con la eliminación de criaderos (agua estancada, por ejemplo). Y también el monitoreo y acciones focalizadas y planificadas de control químico.
Control del dengue: qué dicen los ensayos de Iscamen
Estos ensayos se extendieron y profundizaron entre marzo y junio de este año. El objetivo fue evaluar el desempeño del mosquito estéril frente al macho silvestre, en 2 barrios seleccionados de Guaymallén.
Los resultados fueron contundentes: tras la cópula la población de vectores del dengue se redujo un 90 % en las áreas intervenidas.
Para ello, se tomaron dos áreas de análisis: una con monitoreo y liberación de machos estériles de Aedes aegypti producidos en la Bioplanta del Iscamen. Y la restante, únicamente con monitoreo como área testigo.
A la hora de evaluar los datos, terminó confirmándose que en cada zona donde se soltaron insectos hubo una reducción de 10 a 1 de la población. Un dato clave para lo que viene, que será terminar de validar los resultados y, sobre todo, empezar a escalar producción de insectos estériles para poder aplicar el método al resto de la provincia de Mendoza.
Cómo funciona la técnica que esteriliza insectos
Para los científicos, la técnica del insecto estéril (TIE) es un método ambientalmente seguro y no químico para el control de plagas, validada internacionalmente. En Mendoza se estrenó con las fitosanitarias que afectan a la producción frutícola, como Mosca del Mediterráneo, y también la vitivinícola, como Lobesia Botrana (Polilla de la vid).
Consiste en criar y esterilizar machos de Aedes que luego compiten con machos silvestres para aparearse con las hembras. Con el tiempo se extendió a virus que implican riesgo para la salud humana, dado que la competencia reduce la población del insecto y así disminuye el riesgo de transmisión vectorial de dengue, zika o chikunguña.
La TIE es una herramienta validada internacionalmente que se aplica en 6 continentes para el control de plagas de importancia sanitaria y productiva, como mosca tsetsé, el gusano barrenador del ganado y diversas especies de polillas y mosquitos.
Todo comienza con la separación de pupas por sexo, clave para producir mosquitos, como lo hace Iscamen en su Bioplanta. Se liberan sólo machos estériles, que se alimentan del néctar de flores y jugo de frutaqs, porque en el caso del Aedes Aegypti es la hembra la que pica porque vive de proteínas de la sangre de los vertebrados para producir huevos y reproducirse.