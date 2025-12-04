Dengue: ensayos de Iscamen confirmaron que los insectos estériles pueden controlar 90% de la plaga

Se trata de un control biológico de la plaga que implica un riesgo elevado para la salud humana sobre todo en verano. Frente a eso, según los expertos, tiene doble valor por ser una técnica ecológica "y aplicable a grandes áreas, es compatible con acciones dentro del manejo integrado".

Es que más allá de la liberación de ejemplares del Aedes estériles, el plan se complementa con la eliminación de criaderos (agua estancada, por ejemplo). Y también el monitoreo y acciones focalizadas y planificadas de control químico.

image Parte de los ensayos realizados para el control del dengue en la Bioplanta del Iscamen

Control del dengue: qué dicen los ensayos de Iscamen

Estos ensayos se extendieron y profundizaron entre marzo y junio de este año. El objetivo fue evaluar el desempeño del mosquito estéril frente al macho silvestre, en 2 barrios seleccionados de Guaymallén.

Los resultados fueron contundentes: tras la cópula la población de vectores del dengue se redujo un 90 % en las áreas intervenidas.

Para ello, se tomaron dos áreas de análisis: una con monitoreo y liberación de machos estériles de Aedes aegypti producidos en la Bioplanta del Iscamen. Y la restante, únicamente con monitoreo como área testigo.

A la hora de evaluar los datos, terminó confirmándose que en cada zona donde se soltaron insectos hubo una reducción de 10 a 1 de la población. Un dato clave para lo que viene, que será terminar de validar los resultados y, sobre todo, empezar a escalar producción de insectos estériles para poder aplicar el método al resto de la provincia de Mendoza.

image La esterilización de insectos es el eslabón clave para avanzar en su liberación en áreas testigo. Ahora, el objetivo es escalar la producción

Cómo funciona la técnica que esteriliza insectos

Para los científicos, la técnica del insecto estéril (TIE) es un método ambientalmente seguro y no químico para el control de plagas, validada internacionalmente. En Mendoza se estrenó con las fitosanitarias que afectan a la producción frutícola, como Mosca del Mediterráneo, y también la vitivinícola, como Lobesia Botrana (Polilla de la vid).

Consiste en criar y esterilizar machos de Aedes que luego compiten con machos silvestres para aparearse con las hembras. Con el tiempo se extendió a virus que implican riesgo para la salud humana, dado que la competencia reduce la población del insecto y así disminuye el riesgo de transmisión vectorial de dengue, zika o chikunguña.

La TIE es una herramienta validada internacionalmente que se aplica en 6 continentes para el control de plagas de importancia sanitaria y productiva, como mosca tsetsé, el gusano barrenador del ganado y diversas especies de polillas y mosquitos.

Todo comienza con la separación de pupas por sexo, clave para producir mosquitos, como lo hace Iscamen en su Bioplanta. Se liberan sólo machos estériles, que se alimentan del néctar de flores y jugo de frutaqs, porque en el caso del Aedes Aegypti es la hembra la que pica porque vive de proteínas de la sangre de los vertebrados para producir huevos y reproducirse.