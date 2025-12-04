Cuenta DNI ofrece descuentos en todos estos supermercados todos los días de diciembre

Con Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, accedés a una gran cantidad de descuentos en diferentes cadenas de supermercados obteniendo un ahorro del 10%, 15% y 20% de lunes a domingos. Estas promociones estarán vigentes durante diciembre y te detallamos cuáles son los comercios adheridos y el correspondiente día de la semana.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes cadenas de supermercados.
La billetera digital gratuita de Banco Provincia no solo facilita pagos y transferencias, sino que también ofrece beneficios concretos en rubros esenciales como las compras en los supermercados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
En diciembre, de lunes a domingos, hay locales que van desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo. Estos son los descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI en estos supermercados y los siguientes días:
- Lunes en Día: 20% de descuento con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.
- Martes con Nini Mayorista: 15% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Martes y domingos en Vital: 20% de descuento con tope de reintegro de $10.000 por persona.
- Miércoles en Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).
- Miércoles, sábados y domingos en Toledo: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Jueves, viernes y sábados en Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Martes y miércoles en Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.
Las cadenas de Supermercados del interior bonaerense que participan son:
- Actual Supermercados
- Autoservicio 228
- Autoservicio Don Luis
- Distribuidora LAC Tres
- La Amistad
- Red Minicosto
- Sabor Criollo
- Supermercado Caseros
- Supermercado San Lorenzo
- Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)
- Super Güemes
- Super Sofía
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.