Cuenta DNI ofrece descuentos en todos estos supermercados todos los días de diciembre

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-descuento-gastronomia La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

En diciembre, de lunes a domingos, hay locales que van desde minimarkets a grandes mayoristas para que el ahorro se aproveche al máximo. Estos son los descuentos del Banco Provincia con Cuenta DNI en estos supermercados y los siguientes días:

Lunes en Día: 20% de descuento con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

Martes con Nini Mayorista: 15% de descuento con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Martes y domingos en Vital: 20% de descuento con tope de reintegro de $10.000 por persona.

Miércoles en Carrefour: 10% de descuento sin tope de reintegro con devolución en el acto. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena (Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express).

Miércoles, sábados y domingos en Toledo: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Jueves, viernes y sábados en Chango Más: 20% de descuento sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Martes y miércoles en Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000.

Las cadenas de Supermercados del interior bonaerense que participan son:

Actual Supermercados

Autoservicio 228

Autoservicio Don Luis

Distribuidora LAC Tres

La Amistad

Red Minicosto

Sabor Criollo

Supermercado Caseros

Supermercado San Lorenzo

Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII)

Super Güemes

Super Sofía

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.