Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy martes 2 de diciembre 2025

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este martes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este lunes 1 de diciembre. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este martes 2 de diciembre con Cuenta DNI:

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.

Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales

Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses

Vital Mayorista: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $10.000 por persona y por semana

Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona

Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona

Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles

Banco-Provincia-ahorro-semana-agenda-Cuenta-DNI-Tarjetas-de-credito La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

"Cuenta DNI con Vos": las tres nuevas funcionalidades de la billetera digital

Bajo el concepto "Cuenta DNI con Vos", un equipo de desarrolladores presentó las tres nuevas funcionalidades para la billetera digital del Banco Provincia.

Las nuevas funcionalidades son: gastos compartidos, ahorro grupal y economía familiar, tres herramientas simples pero muy útiles que apuntan a resolver problemas de la vida cotidiana vinculados con el manejo del dinero, explica el Banco Provincia en su página web.

Las tres funcionalidades propuestas: