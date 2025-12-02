La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este martes 2 de diciembre. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados, librerías y cuotas sin interés.
Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy martes 2 de diciembre 2025
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Estos son los descuentos para este martes 2 de diciembre con Cuenta DNI:
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales
- Al super con Cuenta DNI: 15% de ahorro con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona en distintas cadenas de supermercados bonaerenses
- Vital Mayorista: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $10.000 por persona y por semana
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
- Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
- Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles
"Cuenta DNI con Vos": las tres nuevas funcionalidades de la billetera digital
Bajo el concepto "Cuenta DNI con Vos", un equipo de desarrolladores presentó las tres nuevas funcionalidades para la billetera digital del Banco Provincia.
Las nuevas funcionalidades son: gastos compartidos, ahorro grupal y economía familiar, tres herramientas simples pero muy útiles que apuntan a resolver problemas de la vida cotidiana vinculados con el manejo del dinero, explica el Banco Provincia en su página web.
Las tres funcionalidades propuestas:
- Gastos compartidos: es una herramienta para dividir de manera rápida y sencilla los gastos de una actividad en común, ya sea una cena, una reunión, un viaje corto o un regalo compartido. Permite crear una actividad, con una fecha de cierre, en la que participan varias personas. Cada integrante de la actividad puede pagar en comercios con Cuenta DNI y cargar el gasto en el grupo. La otra opción es que solo uno de los integrantes pague el total de los consumos de la actividad. En ambos casos, la app divide los gastos, calcula cuánto debe pagar cada persona del grupo y envía de manera automática las solicitudes de dinero necesarias para saldar las cuentas.
- Ahorro grupal: permite que varias personas puedan juntar dinero con una meta en común. El ejemplo clásico es el viaje escolar. La funcionalidad prevé dos modalidades: una colaborativa, pensada para grupos más pequeños; y otra cooperativa, para conjuntos más grandes de personas.
- Economía familiar: es un espacio compartido dentro de la aplicación para administrar la economía del hogar, con roles diferenciados entre adultos con ingresos y menores con gastos controlados. Si bien cada integrante mantiene la independencia de su cuenta personal, en el grupo se puede visualizar el saldo total y los saldos individuales. Eso sí, los adultos acceden a toda la información mientras que los menores solo ven la de sus propias cuentas. Incluye detalles como mesadas programadas y una herramienta para llevar un control de gastos a partir de etiquetas personalizadas.