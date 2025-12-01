Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy lunes 1 de diciembre 2025

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-ahorro-supermercado-1 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este lunes a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este lunes 1 de diciembre. Ahorro del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este lunes 1 de diciembre con Cuenta DNI:

Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona

Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI

Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles

Supermercados Día: 20% de ahorro con tope de reintegro unificado en $8.000 por semana y por persona

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.

Nini Mayorista: 15% de ahorro con tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-descuento-gastronomia La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

"Cuenta DNI con Vos": las tres nuevas funcionalidades de la billetera digital

Bajo el concepto "Cuenta DNI con Vos", un equipo de desarrolladores presentó las tres nuevas funcionalidades para la billetera digital del Banco Provincia.

Las nuevas funcionalidades son: gastos compartidos, ahorro grupal y economía familiar, tres herramientas simples pero muy útiles que apuntan a resolver problemas de la vida cotidiana vinculados con el manejo del dinero, explica el Banco Provincia en su página web.

Las tres funcionalidades propuestas