Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy viernes 28 de noviembre 2025

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este viernes 28 de noviembre. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados, comercios de barrio y cuotas sin interés.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este viernes 28 de noviembre. Ahorro del 20% en supermercados, 20% en comercio de barrio y tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.
- Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto
- Comercio de barrio: 20% de ahorro con tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona
- Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona
- Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona
- Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Otros importantes descuentos con Cuenta DNI para el resto de la semana
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.