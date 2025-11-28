Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy viernes 28 de noviembre 2025

Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto

Comercio de barrio: 20% de ahorro con tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona

Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona

Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona

Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-Comercios-de-cercania La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en comercios adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Otros importantes descuentos con Cuenta DNI para el resto de la semana

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son: