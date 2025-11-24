Con Cuenta DNI ahorrá $8.000 en el inicio de la semana en este supermercado

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-descuento-gastronomia La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en supermercados adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

El detalle del correspondiente ahorro en las cadenas de supermercados Día adheridas con Cuenta DNI es el siguiente:

El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta.

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Otro punto a tener en cuenta es que el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI al momento del consumo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizada la compra.

Para conocer en qué cadenas de supermercados Día comprar ingresá en el siguiente link.

Qué es Cuenta DNI del Banco Provincia

Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son: