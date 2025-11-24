Con Cuenta DNI ahorrá $8.000 en el inicio de la semana en este supermercado

La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, brinda un importante beneficio para todos sus usuarios que se puede este lunes 24 de noviembre. Con esta promo podés acceder a un 20% de ahorro en una reconocida cadena de supermercados con tope de reintegro unificado en $8.000.
El beneficio llamado "Ahorrá en Día" está disponible este lunes 24 de noviembre en la reconocida cadena de supermercado, explica en su página web el Banco Provincia.
El ahorro del 20% se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $8.000 por semana y por persona.
El detalle del correspondiente ahorro en las cadenas de supermercados Día adheridas con Cuenta DNI es el siguiente:
- El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta.
- El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Otro punto a tener en cuenta es que el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI al momento del consumo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de realizada la compra.
Para conocer en qué cadenas de supermercados Día comprar ingresá en el siguiente link.
Qué es Cuenta DNI del Banco Provincia
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.