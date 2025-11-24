Cómo ahuyentar a los mosquitos de casa usando latas de durazno: repelente casero efectivo

Los mosquitos son una de las plagas más molestas e invasivas en el hogar, y lo cierto es que puedes utilizar múltiples elementos caseros para disuadirlos de manera sencilla y económica. Uno de los más famosos, pero también de los más desconocidos, son las latas de durazno.
El durazno en lata es una de las opciones más elegidas para comer un postre en los días de verano. Cuando terminamos las frutas, solemos tirar los envases de metal, cometiendo un grave error.
Cómo ahuyentar a los mosquitos de casa usando latas de durazno
Con las latas de durazno, puedes hacer un porta espiral casero y económico para decirle adiós a los mosquitos. Los ingredientes que necesitas para realizarlo son los que se muestran a continuación:
- Dos latas de durazno vacías y limpias.
- Herramienta para cortar metal.
- Pintura acrílica.
- Aplicadores para detalles.
- Alambre.
Una vez que tengas los materiales, puedes transformar las latas de durazno en un espiral contra los mosquitos. El paso a paso que debes respetar es el siguiente:
- Corta la base de dos latas por la mitad, hasta que te queden piezas de tres o cuatro centímetros de alto.
- Marca un semicírculo en una de las latas y retíralo para que quede un borde más largo, que va a ser la parte exterior.
- Encastra ambas partes, poniendo la lata de borde extendido por fuera y la otra por dentro. Dobla las aristas hacia adentro para fijarlas.
- Pinta toda la superficie con la base elegida y deja secar bien antes de seguir.
- Forma dos aros de alambre para las manijas y únelos a la base metálica.
- Corta un tramo de alambre en forma de U para sostener el espiral repelente.
Cómo protegerte de las picaduras este verano
- Usa repelente: aplica repelente en la piel expuesta y vuelve a aplicarlo siguiendo las indicaciones del producto. Si usas protector solar, aplícalo primero, deja que se absorba y luego aplica el repelente.
- Viste ropa adecuada: usa ropa clara, de manga larga y pantalones largos para cubrir la piel. Evita los colores oscuros que atraen a los mosquitos.
- Crea barreras: instala mallas o telas metálicas en puertas y ventanas, reparando cualquier agujero.
- Utiliza ventiladores: el aire acondicionado y los ventiladores pueden mantener a los mosquitos a raya.
- Evita olores atractivos: no uses colonias o jabones con fragancias dulces, ya que atraen a los mosquitos.