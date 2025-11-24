Cómo ahuyentar a los mosquitos de casa usando latas de durazno: repelente casero efectivo

El durazno en lata es una de las opciones más elegidas para comer un postre en los días de verano. Cuando terminamos las frutas, solemos tirar los envases de metal, cometiendo un grave error.

mosquitos

Cómo ahuyentar a los mosquitos de casa usando latas de durazno

Con las latas de durazno, puedes hacer un porta espiral casero y económico para decirle adiós a los mosquitos. Los ingredientes que necesitas para realizarlo son los que se muestran a continuación: