Una mujer de 26 años manejaba su auto completamente borracha y provocó un accidente en Luján. Cuando personal de Tránsito municipal hizo el test a los implicados en el choque, descubrió que la conductora tenía 2,76 gramos de alcohol en sangre, más de 4 veces lo permitido por ley.
Accidente en Luján: una mujer manejaba su auto con 2,76 gramos de alcohol en sangre
La conductora de 26 años provocó un accidente en Luján. El hombre que manejaba el otro vehículo sufrió algunas heridas y confirmaron que no estaba alcoholizado
El accidente ocurrió pasadas las 2 de este lunes en el cruce de calles San Martín y Boedo, en Luján, donde chocaron un VW Gol, conducido por un hombre de 35 años, y un Renault al mando de la mujer de 26 años.
Los vehículos quedaron destrozados tras el impacto frontal. El Gol quedó al borde de una acequia, mientras que el auto de la joven quedó en el medio de la calzada.
La Policía junto con personal de Tránsito de Luján y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar para determinar cómo fue el accidente y asistir a las víctimas.
Los resultados de la alcoholemia tras el accidente en Luján
El conductor del VW Gol fue asistido por los médicos de la ambulancia y determinaron que había sufrido lesiones leves. Luego, personal de Tránsito le hizo el test, el cual dio negativo.
Como se hace en todos los accidentes, también le hicieron la prueba a la joven de 26 años y confirmaron que tenía 2,76 gramos de alcohol en sangre, lo que superó más de 4 veces los 0,5 gramos que permite la Ley de Tránsito en Mendoza.