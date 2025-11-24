Accidente en Luján: una mujer manejaba su auto con 2,76 gramos de alcohol en sangre

La Policía junto con personal de Tránsito de Luján y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar para determinar cómo fue el accidente y asistir a las víctimas.

Los resultados de la alcoholemia tras el accidente en Luján

El conductor del VW Gol fue asistido por los médicos de la ambulancia y determinaron que había sufrido lesiones leves. Luego, personal de Tránsito le hizo el test, el cual dio negativo.

Como se hace en todos los accidentes, también le hicieron la prueba a la joven de 26 años y confirmaron que tenía 2,76 gramos de alcohol en sangre, lo que superó más de 4 veces los 0,5 gramos que permite la Ley de Tránsito en Mendoza.