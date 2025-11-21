Una ciclista de 60 años murió tras un insólito accidente en Malargüe

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 17.30 del jueves en calles Los Choiqueros y Martín Zapata, cerca del aeropuerto de Malargüe, por donde la mujer de 60 años circulaba en su bicicleta hacia el norte.

Mujer policía en Mendoza La ciclista de 60 años cayó de su rodado al cruzarse un perro por donde ella circulaba. Imagen ilustrativa.

Al cruzar la intersección de calle Martín Zapata, la ciclista no vio que un perro de pelaje negro cruzaba hacia el este y lo embistió.