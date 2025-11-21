Una ciclista de 60 años murió tras un insólito accidente en Malargüe

Una ciclista de 60 años murió luego de tener un accidente cuando circulaba por Malargüe. Los médicos de una ambulancia la asistieron en el lugar, pero solo pudieron confirmar su muerte.
El accidente ocurrió cuando la mujer no advirtió que un perro se cruzó por donde circulaba. Los médicos constataron que la ciclista murió en el lugar
El accidente fatal ocurrió alrededor de las 17.30 del jueves en calles Los Choiqueros y Martín Zapata, cerca del aeropuerto de Malargüe, por donde la mujer de 60 años circulaba en su bicicleta hacia el norte.
Al cruzar la intersección de calle Martín Zapata, la ciclista no vio que un perro de pelaje negro cruzaba hacia el este y lo embistió.
Como consecuencia de llevarse el perro por delante, la mujer perdió el control de su rodado y cayó al asfalto, donde quedó inconsciente.
Varias personas que vieron el accidente se acercaron para auxiliarla mientras llamaron al 911 para pedir la asistencia de una ambulancia.
Cuando los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron le hicieron maniobras de reanimación a la ciclista, pero minutos después confirmaron que había muerto.