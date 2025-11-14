Un ciclista murió tras ser atropellado por un auto en un accidente en San Rafael

Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 21.20 sobre la ruta provincial 143, cerca del cruce con calle Corvalán, en la localidad sanrafaelina de Salto de las Rosas.

La información policial sostiene que un hombre de 34 manejaba un auto Renault 11 en dirección al este. Cuando intentó adelantar a un colectivo que estaba parado sobre el costado de la ruta fue que impactó al ciclista.