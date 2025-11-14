Un ciclista perdió la vida en las últimas horas del jueves luego de ser atropellado en San Rafael. Por el accidente vial, el conductor de un auto también debió ser hospitalizado por lesiones que sufrió.
Un ciclista murió tras ser atropellado por un auto en un accidente en San Rafael
La víctima fatal del accidente tenía 71 años, mientras que el conductor del auto también sufrió lesiones
Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 21.20 sobre la ruta provincial 143, cerca del cruce con calle Corvalán, en la localidad sanrafaelina de Salto de las Rosas.
La información policial sostiene que un hombre de 34 manejaba un auto Renault 11 en dirección al este. Cuando intentó adelantar a un colectivo que estaba parado sobre el costado de la ruta fue que impactó al ciclista.
Este último, de 71 años, sufrió graves lesiones por el accidente. Una ambulancia lo traslado al Hospital Schestakow con politraumatismos, fractura de brazo y de mano izquierda. Sin embargo, terminó muriendo cerca de las 8.40 de este viernes.
En tanto que el conductor del accidente en San Rafael también tuvo que ser hospitalizado ya que sufrió traumatismos varios, entre ellos uno en la cabeza.