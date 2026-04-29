Una pareja fue detenida en Maipú por gastar con tarjetas de crédito y débito extraviadas

La pareja fue detenida en Maipú

Con los datos obtenidos durante la investigación, se llevó adelante un procedimiento en el departamento de Maipú, donde fue detenida una pareja señalada como responsable de utilizar las tarjetas extraviadas.

Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia.

Intervención judicial y avance de la causa por uso indebido de tarjetas

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia a cargo de la investigación para determinar el alcance de las maniobras realizadas y las responsabilidades de los detenidos.

El procedimiento se enmarca en las acciones que llevan adelante las fuerzas de seguridad para prevenir y detectar delitos relacionados con el uso fraudulento de medios de pago.

Este tipo de investigaciones permite identificar maniobras delictivas y avanzar en la detención de los responsables.