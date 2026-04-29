Una pareja fue detenida en Maipú luego de realizar compras con tarjetas extraviadas. La Policía investigaba el caso, identificaron a los autores y avanzaron con un operativo policial que terminó con su captura y el secuestro de elementos vinculados a los robos.
Una pareja fue detenida en Maipú por gastar con tarjetas de crédito y débito extraviadas
La pareja fue detenida en Maipú tras usar tarjetas perdidas. La Policía recuperó los elementos y los sospechosos quedaron a disposición de la Justicia
La causa comenzó luego de detectar varios consumos realizados con tarjetas de débito y de crédito que estaban perdidas, y esto llevó a los pesquisas a identificar directamente a los sospechosos.
A partir del análisis de los movimientos y otras medidas, los policías siguieron los pasos de los presuntos ladrones que se aprovecharon de los fondos de las tarjetas que eran de otra persona, pero que utilizaron para realizar compras.
La pareja fue detenida en Maipú
Con los datos obtenidos durante la investigación, se llevó adelante un procedimiento en el departamento de Maipú, donde fue detenida una pareja señalada como responsable de utilizar las tarjetas extraviadas.
Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de distintos elementos de interés para la causa, en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia.
Intervención judicial y avance de la causa por uso indebido de tarjetas
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia a cargo de la investigación para determinar el alcance de las maniobras realizadas y las responsabilidades de los detenidos.
El procedimiento se enmarca en las acciones que llevan adelante las fuerzas de seguridad para prevenir y detectar delitos relacionados con el uso fraudulento de medios de pago.
Este tipo de investigaciones permite identificar maniobras delictivas y avanzar en la detención de los responsables.