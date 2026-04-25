Una alcantarilla se destapó por la fuerte tormenta de granizo en Maipú y provocó un accidente

Embed - La tormenta de granizo provocó el reventón de un neumático por una alcantarilla sin tapa en Maipú

Una inesperada tormenta con granizo

Sebastián Molina, vecino de Gutiérrez, fue testigo directo de la situación. Circulaba en su camioneta junto a un amigo, que iba en otro vehículo, cuando ocurrió el incidente. “Empezó a granizar muy fuerte a la medianoche y en minutos la calle era un río. En el Carril Gómez siempre pasa lo mismo cuando llueve”, relató.

En medio de esa visibilidad reducida y con el agua cubriendo gran parte de la calzada, su amigo -oriundo de Colonia Bombal- no advirtió que una de las alcantarillas estaba destapada. La rueda del vehículo cayó de lleno y el impacto fue inmediato.

“El agua había movido la tapa, no se veía nada. Metió la rueda sin querer y se le rompió todo”, explicó Molina. El golpe provocó la rotura de la llanta y el reventón del neumático, lo que obligó a detener la marcha en plena tormenta.

Ambos conductores tuvieron que resolver la situación en ese mismo momento, bajo la lluvia y el granizo, cambiando la rueda en condiciones adversas y con la calle completamente anegada.

Embed - Lluvia, granizo y una noche complicada en Mendoza En sectores de Maipú, el temporal descargó con

Molina se refirió al estado de algunas arterias del departamento que, cada vez que hay tormentas intensas, se vuelven peligrosas para quienes circulan. “Es una calle que cada vez que llueve se transforma en un río”, insistió.

Lluvia, granizo y una noche complicada en Mendoza.

En Maipú la tormenta se sintió fuerte

Si bien en sectores de Maipú el temporal descargó con fuerza durante la noche, en distintos puntos del Gran Mendoza también se percibió una fuerte actividad eléctrica, con relámpagos, truenos y precipitaciones que marcaron el cambio de tiempo en la provincia.

Vecinos de Maipú registraron el fenómeno y compartieron las imágenes del momento.