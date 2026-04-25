Una alcantarilla se destapó por la fuerte tormenta de granizo en Maipú y provocó un accidente

La medianoche del viernes no fue una más en Maipú. Una intensa tormenta de granizo comenzó a caer con fuerza sobre distintos puntos del departamento y, en cuestión de minutos, las calles se transformaron en verdaderos ríos, especialmente en la zona de la localidad de Gutiérrez.
En ese contexto, y ya entrada la madrugada de este sábado, se produjo un episodio que expone una problemática recurrente cada vez que llueve fuerte.
Alrededor de la 1.15, en Carril Gómez, un conductor cayó con su vehículo en una alcantarilla cuya tapa había sido desplazada por la corriente de agua.
Una inesperada tormenta con granizo
Sebastián Molina, vecino de Gutiérrez, fue testigo directo de la situación. Circulaba en su camioneta junto a un amigo, que iba en otro vehículo, cuando ocurrió el incidente. “Empezó a granizar muy fuerte a la medianoche y en minutos la calle era un río. En el Carril Gómez siempre pasa lo mismo cuando llueve”, relató.
En medio de esa visibilidad reducida y con el agua cubriendo gran parte de la calzada, su amigo -oriundo de Colonia Bombal- no advirtió que una de las alcantarillas estaba destapada. La rueda del vehículo cayó de lleno y el impacto fue inmediato.
“El agua había movido la tapa, no se veía nada. Metió la rueda sin querer y se le rompió todo”, explicó Molina. El golpe provocó la rotura de la llanta y el reventón del neumático, lo que obligó a detener la marcha en plena tormenta.
Ambos conductores tuvieron que resolver la situación en ese mismo momento, bajo la lluvia y el granizo, cambiando la rueda en condiciones adversas y con la calle completamente anegada.
Molina se refirió al estado de algunas arterias del departamento que, cada vez que hay tormentas intensas, se vuelven peligrosas para quienes circulan. “Es una calle que cada vez que llueve se transforma en un río”, insistió.
Lluvia, granizo y una noche complicada en Mendoza.
En Maipú la tormenta se sintió fuerte
Si bien en sectores de Maipú el temporal descargó con fuerza durante la noche, en distintos puntos del Gran Mendoza también se percibió una fuerte actividad eléctrica, con relámpagos, truenos y precipitaciones que marcaron el cambio de tiempo en la provincia.
Vecinos de Maipú registraron el fenómeno y compartieron las imágenes del momento.