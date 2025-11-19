Cuenta DNI: las tres cadenas de supermercados que ofrecen un 20% de ahorro los viernes, sábados y domingos

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Las tres cadenas de supermercados que ofrecen un 20% de ahorro con Cuenta DNI

Los viernes, sábados y domingos de noviembre la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro en tres reconocidos supermercados como son Chango Más, Toledo y Vital. Dependiendo el comercio, el descuento es sin tope de reintegro con devolución en el acto y con tope de reintegro por persona.

El detalle del correspondiente ahorro en cada una de las mencionadas cadenas de supermercados con Cuenta DNI:

Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $20.000 por persona.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-supermercado La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en supermercados adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son: