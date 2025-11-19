La billetera virtual del Banco Provincia, denominada Cuenta DNI, brinda un imperdible beneficio para todos sus usuarios que puede ser muy bien utilizado los viernes, sábados y domingos de noviembre accediendo a un 20% de ahorro en tres reconocidas cadenas de supermercados.
Cuenta DNI: las tres cadenas de supermercados que ofrecen un 20% de ahorro los viernes, sábados y domingos
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a un 20% de ahorro en tres reconocidas cadenas de supermercados los viernes, sábados y domingos de noviembre
Dependiendo del supermercado elegido, los descuentos con Cuenta DNI son con tope y sin tope de reintegro con devolución en el acto según los casos, explica el Banco Provincia.
Cuenta DNI no es solo una billetera digital, es una política pública que busca democratizar el acceso a servicios financieros. A la posibilidad de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora incorporó un instrumento de inversión simple y seguro.
Las tres cadenas de supermercados que ofrecen un 20% de ahorro con Cuenta DNI
Los viernes, sábados y domingos de noviembre la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece un 20% de ahorro en tres reconocidos supermercados como son Chango Más, Toledo y Vital. Dependiendo el comercio, el descuento es sin tope de reintegro con devolución en el acto y con tope de reintegro por persona.
El detalle del correspondiente ahorro en cada una de las mencionadas cadenas de supermercados con Cuenta DNI:
- Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
- Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $20.000 por persona.
La billetera digital del Banco Provincia se posiciona como una de las más completas de la Argentina y se consolida como una herramienta clave para fomentar el ahorro y la inversión.
Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia
Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.