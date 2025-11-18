Cuenta DNI del Banco Provincia: cómo acceder al 40% de ahorro en ferias y mercados

Cómo acceder al 40% de ahorro en ferias y mercados con Cuenta DNI del Banco Provincia

El beneficio llamado "¡Aprovechá las Ferias y Mercados Bonaerenses!" está disponible todos los días del mes en distintos comercios de la provincia de Buenos Aires, explica en su página web el Banco Provincia.

El ahorro del 40%, se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Promoción válida para compras en puestos adheridos, realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta

No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-Ferias-y-Mercados-Bonaerenses El ahorro del 40%, se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona.

El descuento, unificado en $6.000 por semana y por persona, aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000. El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta asociada a Cuenta DNI dentro de los diez días hábiles siguientes de realizada la compra.

Los comercios adheridos estarán identificados con material publicitario de la promoción. El reintegro unificado significa que el tope aplicará considerado el total de las compras realizadas por cuenta durante cada semana (se considera al periodo de tiempo comprendido entre los días lunes y domingo).

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son: