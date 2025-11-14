Disfrutá del mejor cine con Cuenta DNI del Banco Provincia: qué días y de cuánto es el ahorro

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-octubre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI y un destacado beneficio con un 50% de ahorro en cines

La promoción "Vení al cine con Cuenta DNI" está disponible los lunes y martes de noviembre de 2025 para la compra de entradas de cine con un 50% de ahorro, explica en su página web el Banco Provincia. Los tickets para el cine deben adquirirse desde la aplicación Cuenta DNI con la funcionalidad "pagar con QR" con débito en cuenta.

El beneficio es válido exclusivamente en las salas de cine "Cinemacenter" y "Paseo Aldrey" ubicadas en la provincia de Buenos Aires para la compra de entradas a través del servicio de la billetera Cuenta DNI.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-entradas-en-cines-ahorro-1 Ahorrá un 50% de descuento comprando entradas para el cine con Cuenta DNI los lunes y martes de noviembre.

El descuento se aplica al momento de efectuar el pago en línea de cajas o boleterías y es sobre el valor de la entrada general, no es acumulable con otras promociones y descuentos vigentes.

Para ahorrar con Cuenta DNI en la compra de entradas de cines, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos que aplica el Banco Provincia:

Beneficio exclusivo para compras de entradas realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Es importante recordar y remarcar que la promoción no aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni las abonadas con tarjeta de Crédito VISA o Mastercard. Tampoco con tarjetas de débito o transferencias realizadas de la aplicación.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: