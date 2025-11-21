Cuenta DNI del Banco Provincia incorporó una nueva funcionalidad y es la primera en el país.

Banco Provincia: paso a paso para extraer efectivo con Cuenta DNI

Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI pueden extraer dinero en efectivo de los cajeros automáticos del Banco Provincia con un código QR, sin necesidad de contar con una tarjeta de débito.

Esta nueva forma de extraer efectivo sin tarjeta de débito está disponible solo para el titular de la Cuenta DNI, ya que no permite generar órdenes de extracción a favor de otra persona. Se pueden extraer hasta 20 mil pesos con cada orden de extracción, de las cuales se pueden realizar hasta cinco por día.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-extraccion-de-dinero-con-QR} Las personas usuarias de Cuenta DNI pueden extraer dinero en efectivo en la red de 1985 cajeros automáticos de Banco Provincia escaneando desde la app un código QR que genera el cajero.

El cajero genera un código QR que se debe escanear desde la aplicación de Cuenta DNI: paso a paso

Paso 1: generación de una Orden de Extracción en Cuenta DNI

En la app Cuenta DNI acceder a la opción “Extraer sin tarjeta” y luego “Extraer con código QR”.

acceder a la opción “Extraer sin tarjeta” y luego “Extraer con código QR”. En la siguiente pantalla, se debe ingresar el importe en múltiplos de 500: el monto mínimo es $500 y el máximo $20.000, y luego confirmar la operación.

A continuación, se visualizará una pantalla con el mensaje “orden exitosa”. La persona usuaria tiene entonces dos opciones: presionar “Escanear QR” para escanear el código que muestra el cajero automático en ese momento o realizar la extracción luego, dentro de los 7 días en los que la orden se encuentra vigente.

Paso 2: Extracción del dinero en el cajero

Frente a un cajero Banco Provincia , tocar la pantalla o las teclas laterales y seleccionar la opción “Operaciones con QR”: el sistema mostrará un QR para escanear.

, tocar la pantalla o las teclas laterales y seleccionar la opción “Operaciones con QR”: el sistema mostrará un QR para escanear. En la aplicación Cuenta DNI ingresar en la opción “Extraer sin tarjeta”, luego en “Extraer con código QR” y por último en “órdenes generadas”.

ingresar en la opción “Extraer sin tarjeta”, luego en “Extraer con código QR” y por último en “órdenes generadas”. Seleccionar la orden que se quiere utilizar y presionar el botón “Escanear QR” para escanear el código que muestra el cajero. Y Listo.

Cómo consultar en Cuenta DNI las órdenes generadas

Se debe ingresar en la solapa “órdenes generadas”, donde aparecerá un historial de todas las órdenes creadas por la persona usuaria de Cuenta DNI con información de la fecha de emisión, estado e importe de cada una. Al seleccionar una, se accede a una pantalla desde donde se puede compartir el comprobante o cancelarla con la opción “Cancelar orden”.

En el caso de necesitar ayuda, en la opción “Extraer con código QR” hay un ícono con el signo de interrogación ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Al ingresar se accede al instructivo de “Ayuda”, donde se detallan los pasos a realizar tanto en la aplicación como en el cajero automático, junto con otras recomendaciones para operar.