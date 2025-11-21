El Cerro de la Gloria fue este viernes el escenario de un acto inusual para Mendoza: la inauguración del destacamento permanente de Granaderos a Caballo, el tercero que se establece en el interior del país: en total suman 5 (dos de ellos en Buenos Aires). La ceremonia fue encabezada por el ministro de Defensa, Luis Petri.
Petri inauguró en el Cerro de la Gloria el primer destacamento de Granaderos a Caballo de Mendoza
Luis Petri presentó la tercera base del interior del país. El operativo incluyó un importante despliegue militar. Funcionarios y turistas presenciaron la ceremonia
El funcionario nacional llegó al Parque General San Martín en medio de un fuerte operativo vehicular y con tránsito restringido en la zona.
El nuevo destacamento cuenta con 20 granaderos, que integrarán la presencia estable del histórico regimiento en la provincia. Durante el despliegue participaron también autoridades provinciales y nacionales.
Desde temprano, varios turistas que ya recorrían el icónico cerro se encontraron con la estructura montada para el acto: la guardia formada, los uniformes de época, el movimiento de vehículos oficiales y el operativo que ordenaba el tránsito para facilitar el ingreso de las delegaciones.
La inauguración en Mendoza se suma así a los otros dos puntos del interior del país que alojan de manera permanente a la unidad creada por el general José de San Martín.
Según destacaron desde la cartera de Defensa, la presencia de los granaderos en la provincia busca reforzar la proyección histórica y cultural vinculada al Cruce de los Andes y al legado sanmartiniano.
Al respecto, Luis Petri dijo: "Es un destacamento trascendental porque porque estamos honrando a la historia. Mendoza fue la cuna de la libertad. Aquí se gestó el ejército de los Andes y era absolutamente imprescindible que hubiese un destacamento del regimiento de Granaderos a Caballo. Ese regimiento que fue hecho a imagen y semejanza del general San Martín. Entonces, en la provincia en donde se gestó el ejército de los Andes que liberó a medio continente, debía estar necesariamente el regimiento de granaderos a caballo y por eso estamos haciendo justicia con la historia y también con el deseo de San Martín".
Frases destacadas de Petri, entre la inauguración, su sucesor y el futuro político
- Sobre su sucesor en el ministerio de Defensa: "El presidente lo va a decir en su momento cuando cuando el sucesor esté definido, lo va a comunicar él, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y los próximos días va a dar a conocer tanto el nombre de mi sucesor como el reemplazo de Patricia Bullrich"
- Sobre la posible incorporación de Esteban Allasino a la alianza política: "Es un gran valor, un gran intendente, yo creo que es absolutamente necesario que Esteban se incorpore, porque es un cuadro político muy importante, un joven que tiene muchísimo futuro, que está gobernando muy bien Luján, y que comparte los mismos valores, así que para mí, la verdad que sería muy bueno contar con él en el futuro".
- En relación a la renovación de autoridades en el radicalismo: "Ustedes saben que no soy parte ya del radicalismo, pero tengo mi corazoncito. Es una buena lista que compone a los distintos sectores, se lograron equilibrios y primó el diálogo y el consenso que es lo que estábamos buscando.
- Si se imagina como gobernador de Mendoza: "Es muy temprano, me imagino en el Congreso de la Nación, defendiendo a Mendoza y defendiendo al Gobierno Nacional".