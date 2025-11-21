Petri inauguró en el Cerro de la Gloria el primer destacamento de Granaderos a Caballo de Mendoza

granaderos a caballo cerro la gloria Los granaderos protagonizaron la mañana en el Cerro de la Gloria. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Desde temprano, varios turistas que ya recorrían el icónico cerro se encontraron con la estructura montada para el acto: la guardia formada, los uniformes de época, el movimiento de vehículos oficiales y el operativo que ordenaba el tránsito para facilitar el ingreso de las delegaciones.

La inauguración en Mendoza se suma así a los otros dos puntos del interior del país que alojan de manera permanente a la unidad creada por el general José de San Martín.

Según destacaron desde la cartera de Defensa, la presencia de los granaderos en la provincia busca reforzar la proyección histórica y cultural vinculada al Cruce de los Andes y al legado sanmartiniano.

Embed - Granaderos a caballo en acto en el Cerro La Gloria

Al respecto, Luis Petri dijo: "Es un destacamento trascendental porque porque estamos honrando a la historia. Mendoza fue la cuna de la libertad. Aquí se gestó el ejército de los Andes y era absolutamente imprescindible que hubiese un destacamento del regimiento de Granaderos a Caballo. Ese regimiento que fue hecho a imagen y semejanza del general San Martín. Entonces, en la provincia en donde se gestó el ejército de los Andes que liberó a medio continente, debía estar necesariamente el regimiento de granaderos a caballo y por eso estamos haciendo justicia con la historia y también con el deseo de San Martín".

Luis Petri granaderos a caballo cerro la gloria 3 Luis Petri en Mendoza. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Frases destacadas de Petri, entre la inauguración, su sucesor y el futuro político