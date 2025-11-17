Luego de que en mayo pasado el Senado provincial la declarara por unanimidad como una "Brigada Heroica" por la actuación de su unidad de caza en la Guerra de Malvinas este lunes se hizo el acto oficial de reconocimiento de ese título para la IV Brigada Aérea de Mendoza.
Luis Petri homenajeó a la "Brigada Heroica" que partió de Mendoza a la Guerra de Malvinas
El ministro de Defensa y diputado electo Luis Petri participó del acto de homenaje a la IV Brigada Aérea de Mendoza
La ceremonia fue presidida por el ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, Luis Petri.
La ley que determinó que se trata de una Brigada Heroica es de carácter provincial "en homenaje y reconocimiento a los pilotos y personal que participó en la Guerra de Malvinas".
Luis Petri en la IV Brigada Aérea
El ministro Luis Petri publicó el acto al que llamó "la IV Brigada Aérea es una Brigada Heroica" en sus redes sociales.
"Mendoza consagró lo que la historia venía pidiendo. Un reconocimiento a esta cuna de la aviación de caza argentina, integrada por héroes de nuestra Fuerza Aérea que hace justicia, corrige olvidos y recupera una memoria completa", expresó el funcionario.
Petri agregó: "Con el presidente Javier Milei abrazamos y agradecemos a cada uno de ellos, a sus familias y a quienes continúan esta estirpe que hizo de la obediencia valor, del deber coraje y de la Patria su única causa. No hay quien pueda".
En mayo pasado, por unanimidad eel Senado dispuso este reconocimiento "motivado por el desempeño, en el conflicto del Atlántico Sur, del personal de la IV Brigada Aérea, lugar donde se formaron la mayoría de los pilotos de caza de la Fuerza Aérea Argentina, incluyendo además un homenaje a los caídos del Escuadrón Aeromóvil A-4C Skyhawk y a los 55 integrantes de la Institución que perdieron la vida".
“Esta brigada tuvo un rol estratégico y protagónico en la guerra. El reconocimiento busca honrar a quienes fueron formados en Mendoza, muchos de ellos en el CEPAC (Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate), donde adquirieron las habilidades para enfrentar a una fuerza mucho más equipada”, expresó el senador radical alvearense Walther Marcolini, cuando fundamentó el proyecto de ley.