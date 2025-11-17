Luis Petri homenajeó a la "Brigada Heroica" que partió de Mendoza a la Guerra de Malvinas

petri en iv brigada aerea1 Luis Petri saluda a un combatiente de Malvinas. Foto: X de Luis Petri

Luis Petri en la IV Brigada Aérea

El ministro Luis Petri publicó el acto al que llamó "la IV Brigada Aérea es una Brigada Heroica" en sus redes sociales.

"Mendoza consagró lo que la historia venía pidiendo. Un reconocimiento a esta cuna de la aviación de caza argentina, integrada por héroes de nuestra Fuerza Aérea que hace justicia, corrige olvidos y recupera una memoria completa", expresó el funcionario.

Esta brigada fue, es y será heroica por sus hombres, por su causa y por la libertad que defendieron. Desde aquí partieron los A-4C rumbo al Atlántico Sur y despegaron quienes enfrentaron lo imposible por nuestra soberanía, sabiendo que podían no regresar. Porque entendieron que la Patria vale más que la propia vida

Petri agregó: "Con el presidente Javier Milei abrazamos y agradecemos a cada uno de ellos, a sus familias y a quienes continúan esta estirpe que hizo de la obediencia valor, del deber coraje y de la Patria su única causa. No hay quien pueda".

brigada heroica iv brigada aerea

En mayo pasado, por unanimidad eel Senado dispuso este reconocimiento "motivado por el desempeño, en el conflicto del Atlántico Sur, del personal de la IV Brigada Aérea, lugar donde se formaron la mayoría de los pilotos de caza de la Fuerza Aérea Argentina, incluyendo además un homenaje a los caídos del Escuadrón Aeromóvil A-4C Skyhawk y a los 55 integrantes de la Institución que perdieron la vida".

“Esta brigada tuvo un rol estratégico y protagónico en la guerra. El reconocimiento busca honrar a quienes fueron formados en Mendoza, muchos de ellos en el CEPAC (Curso de Estandarización de Procedimientos para Aviadores de Combate), donde adquirieron las habilidades para enfrentar a una fuerza mucho más equipada”, expresó el senador radical alvearense Walther Marcolini, cuando fundamentó el proyecto de ley.