Luis Petri dispuso un aumento de más de 40% a docentes de institutos militares

Son más de 1.400 los docentes del sistema educativo de defensa nacional que recibirán un incremento de hasta 43% en respuesta a un reclamo histórico

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Luis Petri saluda a una estudiante de un liceo militar.

Foto: Ministerio de Defensa de la Nación

El gobierno nacional anunció este jueves aumentos de hasta 43% en los salarios docentes de los institutos y liceos que dependen del Ministerio de Defensa de la Nación, que conduce Luis Petri.

La medida alcanza a más de 1.400 docentes del denominado Sistema Educativo de la Defensa Nacional y, según información oficial, "representa un paso decisivo en la recomposición y jerarquización del personal docente de los institutos y liceos militares".

Desde la cartera al mando de Petri, quien desde diciembre será diputado nacional destacaron que este incremento beneficiará a 48% de los docentes que dan clases en las instituciones castrenses.

liceo militar general espejo mendoza
Liceo Militar General Espejo de Mendoza.

El aumento dispuesto por Javier Milei

El Ministerio de Defensa informó que "en el Gobierno del presidente Javier Milei se avanza en la recomposición y jerarquización del Sistema Educativo de la Defensa Nacional. Los docentes de los institutos y liceos que dependen de ese organismo recibirán aumentos salariales de hasta 43%".

Este es un paso decisivo para dar respuesta a un reclamo histórico que durante años fue postergado y al que ninguna gestión anterior supo dar una solución definitiva. Una medida concreta que beneficiará a 48% de nuestros docentes y que ratifica nuestro compromiso con la jerarquización educativa, la profesionalización del sistema y la defensa como política de Estado

El comunicado añadió que "por primera vez, se aborda con seriedad un problema estructural y recurrente, sentando las bases de un esquema de actualización más justo y sostenible en el tiempo, en el marco de la estrategia de ordenamiento macroeconómico y reconstrucción institucional que impulsamos desde esta gestión, orientada a revertir el deterioro del sistema de formación militar".

La disposición se aplicará de forma proporcional según las horas trabajadas y beneficiará a 48% de los docentes que forman parte del Sistema Educativo de la Defensa Nacional, incluyendo tanto a los liceos militares, el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno y el Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos.

Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas jamás se planteó una respuesta integral al régimen docente del Sistema Educativo de la Defensa. Los salarios quedaron atados a un esquema pensado para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, regulado por un índice obsoleto y anacrónico, en un país que jamás resolvió su problema de inflación constante

"El diagnóstico es claro: la herencia recibida fue calamitosa, con más de un 500% de inflación acumulada y con el Valor Índice 1 -base para el cálculo salarial- sin actualizar durante años", cerró el documento de Defensa.

