El gobierno nacional anunció este jueves aumentos de hasta 43% en los salarios docentes de los institutos y liceos que dependen del Ministerio de Defensa de la Nación, que conduce Luis Petri.
Luis Petri dispuso un aumento de más de 40% a docentes de institutos militares
La medida alcanza a más de 1.400 docentes del denominado Sistema Educativo de la Defensa Nacional y, según información oficial, "representa un paso decisivo en la recomposición y jerarquización del personal docente de los institutos y liceos militares".
Desde la cartera al mando de Petri, quien desde diciembre será diputado nacional destacaron que este incremento beneficiará a 48% de los docentes que dan clases en las instituciones castrenses.
El Ministerio de Defensa informó que "en el Gobierno del presidente Javier Milei se avanza en la recomposición y jerarquización del Sistema Educativo de la Defensa Nacional. Los docentes de los institutos y liceos que dependen de ese organismo recibirán aumentos salariales de hasta 43%".
El comunicado añadió que "por primera vez, se aborda con seriedad un problema estructural y recurrente, sentando las bases de un esquema de actualización más justo y sostenible en el tiempo, en el marco de la estrategia de ordenamiento macroeconómico y reconstrucción institucional que impulsamos desde esta gestión, orientada a revertir el deterioro del sistema de formación militar".
La disposición se aplicará de forma proporcional según las horas trabajadas y beneficiará a 48% de los docentes que forman parte del Sistema Educativo de la Defensa Nacional, incluyendo tanto a los liceos militares, el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno y el Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos.
"El diagnóstico es claro: la herencia recibida fue calamitosa, con más de un 500% de inflación acumulada y con el Valor Índice 1 -base para el cálculo salarial- sin actualizar durante años", cerró el documento de Defensa.