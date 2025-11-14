Luis Petri dispuso un aumento de más de 40% a docentes de institutos militares

liceo militar general espejo mendoza Liceo Militar General Espejo de Mendoza. Foto: Liceo Militar

El aumento dispuesto por Javier Milei

El Ministerio de Defensa informó que "en el Gobierno del presidente Javier Milei se avanza en la recomposición y jerarquización del Sistema Educativo de la Defensa Nacional. Los docentes de los institutos y liceos que dependen de ese organismo recibirán aumentos salariales de hasta 43%".

Este es un paso decisivo para dar respuesta a un reclamo histórico que durante años fue postergado y al que ninguna gestión anterior supo dar una solución definitiva. Una medida concreta que beneficiará a 48% de nuestros docentes y que ratifica nuestro compromiso con la jerarquización educativa, la profesionalización del sistema y la defensa como política de Estado Este es un paso decisivo para dar respuesta a un reclamo histórico que durante años fue postergado y al que ninguna gestión anterior supo dar una solución definitiva. Una medida concreta que beneficiará a 48% de nuestros docentes y que ratifica nuestro compromiso con la jerarquización educativa, la profesionalización del sistema y la defensa como política de Estado

El comunicado añadió que "por primera vez, se aborda con seriedad un problema estructural y recurrente, sentando las bases de un esquema de actualización más justo y sostenible en el tiempo, en el marco de la estrategia de ordenamiento macroeconómico y reconstrucción institucional que impulsamos desde esta gestión, orientada a revertir el deterioro del sistema de formación militar".

La disposición se aplicará de forma proporcional según las horas trabajadas y beneficiará a 48% de los docentes que forman parte del Sistema Educativo de la Defensa Nacional, incluyendo tanto a los liceos militares, el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno y el Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos.

Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas jamás se planteó una respuesta integral al régimen docente del Sistema Educativo de la Defensa. Los salarios quedaron atados a un esquema pensado para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, regulado por un índice obsoleto y anacrónico, en un país que jamás resolvió su problema de inflación constante Durante los 16 años de gobiernos kirchneristas jamás se planteó una respuesta integral al régimen docente del Sistema Educativo de la Defensa. Los salarios quedaron atados a un esquema pensado para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, regulado por un índice obsoleto y anacrónico, en un país que jamás resolvió su problema de inflación constante

"El diagnóstico es claro: la herencia recibida fue calamitosa, con más de un 500% de inflación acumulada y con el Valor Índice 1 -base para el cálculo salarial- sin actualizar durante años", cerró el documento de Defensa.