Contundentes testimonios en la causa de los Cuadernos complican aún más a Cristina Kirchner

Cristina Kirchner Casua de los Cuadernos Cristina Kirchner, complicada en la causa de los Cuadernos.

La audiencia incluyó además los dichos de Oscar Centeno, el chofer cuyas anotaciones originaron el expediente. Su declaración reconstruyó episodios ocurridos en la residencia presidencial. “En la época de Cristina también llevábamos los bolsos con dinero. Se la veía a ella en jogging cruzando hacia el chalet donde se dejaba el dinero”, sostuvo en el escrito leído por los jueces. Según su versión, las entregas de fondos en Olivos no fueron un hecho aislado, sino parte de un mecanismo repetido.

Otra pieza clave fue la confesión del empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, quien describió el funcionamiento del llamado “club de la obra pública”. En su testimonio precisó que las empresas acordaban adjudicaciones y que, una vez obtenidos los anticipos financieros, debían devolver entre el 10% y el 20% para “gastos políticos”. Ese circuito, según Wagner, se manejaba bajo la supervisión del entonces ministro Julio De Vido y de Roberto Baratta.

Cristina Kirchner se defendió en la causa de los Cuadernos y negó todo

Al mismo tiempo, el Tribunal incorporó el descargo de Cristina Kirchner. La exmandataria rechazó por completo las acusaciones y cuestionó la integridad del proceso. “No consiguieron ni una prueba que acredite los delitos”, afirmó en su presentación, a la que calificó como una “investigación deliberada” en su contra.

Causa Cuadernos Parte de la prueba en la causa de los Cuadernos de la corrupción.

Además, Cristina KIrchner volvió a poner en duda el origen de las anotaciones que dieron nombre a la causa, asegurando que los cuadernos fueron “fabricados”.

La sesión se desarrolló en un clima de fricción institucional. La aceleración del calendario del TOF 7 mantiene un enfrentamiento abierto con la Cámara de Casación, mientras que el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti exhortó a los magistrados a “trabajar durante el verano” para sostener el ritmo de un juicio que volvió a situar a Comodoro Py en el centro de la agenda política.

Fuente: Noticias Argentinas