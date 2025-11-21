Guaymallén detalló que hay otros 800 ejemplares a retirar tras el árbol que cayó sobre una moto

arbol pareja guaymallen A la izquierda la joven pareja que logró saltar de la moto en movimiento antes de que el árbol aplastara la moto en la que circulaban.

No fue el único departamento donde hubo incidentes por el viento

El reporte de daños por el fuertísimo viento que corrió en Mendoza abarca a prácticamente todos los departamentos de la provincia. De acuerdo a Defensa Civil trabajaron en los siguientes reportes:

Capital: 2 árboles caídos

Las Heras: 2 árboles caídos

Guaymallén: 6 árboles caídos -uno sobre una moto- y una voladura de techo

Maipú: 3 árboles caídos

Godoy Cruz: 4 árboles caídos y 2 personas lesionadas por la caída de un árbol

Luján: 25 árboles caídos, 8 cables cortados y 10 ramas caídas

Lavalle: 1 árbol caído y 1 cable cortado

Rivadavia: 1 incendio

San Martín: 5 árboles caídos y 25 ramas caídas

Junín: 5 árboles caídos

La Paz: 1 árbol caído, también sobre una moto

Tupungato: 15 árboles caídos y 50 ramas caídas

San Carlos: 2 árboles caídos

Tunuyán: 57 árboles caídos y 4 incendios de campos

Malargüe: 20 árboles caídos y 25 ramas caídas

General Alvear: 6 árboles caídos y 1 rama caída

En total, en todos los departamentos: 280 incidentes

El procedimiento en el arbolado público

Klimisch aclaró el procedimiento a la hora de inspeccionar los árboles para posteriormente retirarlos, sobre todo porque el jueves era lógico el enojo de los vecinos con la situación que habían vivido. Donde cayó el ejemplar es una zona donde transitan miles de vehículos por día, lleva a varias escuelas y, además hay tres barrios a la redonda.

Sin embargo, la funcionaria negó que la comuna no actúe ante los reclamos de los vecinos y por el contrario explicó que muchas veces cuando las personas denuncian, lo hacen sobre ejemplares que no deben retirarse, o también se da el caso de que pasan mal las direcciones.

No obstante, pidió a los vecinos que avisen a la comuna a través de la página oficial, que se puede visitar en el siguiente link, y que un inspector se acercará hasta el lugar.

moto arbol guaymallen En el lugar trabajo tránsito, Bomberos de Guaymallén, Policía y Defensa Civil.

Además, puso en relevancia el hecho de que se trató de un evento "inesperado con ráfagas que por momentos llegaron a los 120 kilómetros por hora".

"Por el viento no solamente tenemos árboles caídos también hubo voladuras de techos y caída de postes, que muchas veces caen sobre el árbol, lo cual termina también moviéndolo", afirmó, después de aclarar que en Guaymallén hubo aproximadamente 40 incidentes con árboles durante el fuerte viento de los 170.000 que existen plantados en el departamento.

Las inspecciones que realiza Guaymallén

La funcionaria remarcó que constantemente los inspectores, que en general son ingenieros agrónomos, están realizando rondas para censar el estado de los árboles pero que no siempre es suficiente por la gran cantidad de arbolado que existen en la vía pública. En general, les toman una fotografía para controlarlos y cargarlos en el sistema.

"Este árbol se tenía que retirar y reforestar, sí. Pero eso lleva todo un procedimiento y un tiempo de respuesta en el que venimos trabajando. Nosotros en lo que va del año hemos intervenido a más de 400 árboles ya sea porque estaban secos o porque están con peligro de caída", aclaró Klimisch.

El accidente que no terminó en una tragedia por poco

En la calle La Purísima, de Guaymallén, un árbol cayó este jueves sobre una moto en la que iba una joven pareja y afortunadamente ambos no sufrieron heridas. El suceso ocurrió alrededor de las 20 cuando el viento sopló con mayor fuerte sobre el Gran Mendoza.

El conductor circulaba junto a su esposa de sur a norte para ingresar al barrio Santo Patrono Santiago. Antes de doblar hacia Pedro del Castillo, el motociclista frenó al ver cómo estaba cayendo el árbol, incluso alcanzó a escuchar el crujido desde unos metros antes.

"Logré frenar porque sino me mataba. Me raspó en los brazos pero por suerte no me pasó nada más que eso", contó el joven, de 27 años, a Canal 7. Su pareja, que circulaba con él, tampoco sufrió heridas pero sí estaba visiblemente shockeada por la situación.

El árbol quedó tendido en el asfalto y superó el ancho de la calle hasta llegar a la acequia. Los vecinos denunciaron que hay varios ejemplares secos por la zona.

El trágico antecedente de un fuerte viento que mató a una persona

El antecedente trágico de un fuerte viento en el Gran Mendoza ocurrió el 26 de septiembre pasado. En esa ocasión, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su auto cuando circulaba por calle Rawson, entre Alta Italia y Villanueva.

accidente arbol maipu viento La mujer falleció en el acto luego de que el tronco del árbol aplaste su vehículo.

Debido al fuerte viento Sur que azotó la provincia, el tronco de un gran árbol cayó sobre el vehículo y aplastó a la única ocupante.

Al llegar personal de ambulancias al lugar del accidente no pudo hacer más que constatar el deceso de la víctima identificada como Cristina Funes.