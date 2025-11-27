Cuenta DNI: todos los descuentos para hoy jueves 27 de noviembre 2025

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a los siguientes beneficios

Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 27 de noviembre. Ahorro del 10% en farmacias y perfumerías, del 20% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, y tres cuotas sin interés con tarjetas de créditos, entre otras rebajas.

Estos son los descuentos para este jueves 27 de noviembre con Cuenta DNI:

Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro sin tope de reintegro

Changomás: 20% de ahorro sin tope de descuento y con devolución en el acto

Comercio de barrio: 20% de ahorro con tope de reintegro de $4.000 por semana y por persona

Universidades: 40% de ahorro con tope de reintegro unificado de $6.000 por semana y por persona

Casa Silvia: 20% sin tope de descuento en hogar, tecno y muebles

Ferias y mercados bonaerenses: 40% con tope de reintegro unificado en $6.000 por semana y por persona

Tarjeteá en comercios adheridos: 3 cuotas sin interés pagando desde la app con Cuenta DNI

Otros importantes descuentos con Cuenta DNI para el resto de la semana

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para noviembre de 2025, las más destacadas son: