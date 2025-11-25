Con Cuenta DNI, este supermercado te devuelve un 20% al momento del pago y en línea de caja

Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia pueden acceder a un ahorro del 20% sin tope de reintegro y con devolución en el acto en un reconocido supermercado de la provincia de Buenos Aires, sin tope de reintegro, con devolución en el acto y en línea de caja.
Cuenta DNI: 20% de ahorro en un supermercado con devolución en el acto y en línea de caja
El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro, con devolución en el acto y en línea de caja. La promoción aplica excepciones.
Para ahorrar en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:
- El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
- Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
- El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
- Aplican exclusiones
El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.
Las exclusiones son:
- Ofertas vigente
- Promociones bancarias
- Productos de bodegas Chandón (incluye Terrazas de Los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El enemigo y Gran enemigo
- Cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias
- Pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla
- Verduras y frutas
- Electrodomésticos e informática
- Compras realizadas en Toledo digital