Con Cuenta DNI, este supermercado te devuelve un 20% al momento del pago y en línea de caja

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI: 20% de ahorro en un supermercado con devolución en el acto y en línea de caja

El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro, con devolución en el acto y en línea de caja. La promoción aplica excepciones.

Para ahorrar en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos: