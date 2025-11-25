Inicio Sociedad Cuenta DNI
Con Cuenta DNI, este supermercado te devuelve un 20% al momento del pago y en línea de caja

Los miércoles, sábados y domingos, podés acceder al 20% ahorro que brinda Cuenta DNI del Banco Provincia en este supermercado. Eso sí, aplica exclusiones

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia pueden acceder a un ahorro del 20% sin tope de reintegro y con devolución en el acto en un reconocido supermercado de la provincia de Buenos Aires, sin tope de reintegro, con devolución en el acto y en línea de caja.

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-promociones-noviembre
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI: 20% de ahorro en un supermercado con devolución en el acto y en línea de caja

El beneficio "Ahorrá en Toledo" está disponible todos los miércoles, sábados y domingos en las sucursales de la reconocida cadena de supermercado, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es sin tope de reintegro, con devolución en el acto y en línea de caja. La promoción aplica excepciones.

Para ahorrar en la compra, en sucursales de Toledo y Mini Toledo, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

  • El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja
  • Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta
  • El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales
  • Aplican exclusiones
Cuenta-DNI-Banco-Provincia-descuento-gastronomia
La Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece promociones y reintegros en supermercados adheridos, aumentando el ahorro del usuario.

El beneficio se realizará sobre el precio de contado en línea de caja y no es válido para cajas de autocobro. No es acumulable con otras promociones vigentes.

Las exclusiones son:

  • Ofertas vigente
  • Promociones bancarias
  • Productos de bodegas Chandón (incluye Terrazas de Los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El enemigo y Gran enemigo
  • Cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias
  • Pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla
  • Verduras y frutas
  • Electrodomésticos e informática
  • Compras realizadas en Toledo digital

