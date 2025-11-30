¿Cuánto cobran los concejales de los municipios que saltaron a los diarios por escándalos?

martin antolin concejal borracho partido libertario Martín Antolín, el concejal que enfrenta un proceso de remoción en San Rafael y pidió licencia en el Concejo Deliberante.

¿Cuánto ganan? ¿Cuánto sesionan? ¿Se controla su asistencia como al resto de los trabajadores del sector público?

Los números difieren de un municipio a otro porque no hay una norma unánime para todos. La dieta de los concejales se rige por la ordenanza de Presupuesto de cada departamento y, en algunos casos está atado al salario del intendente que, a su vez, en ocasiones, depende del sueldo del gobernador.

Cuánto cobran los concejales de San Rafael

Actualizado, antes de la liquidación de noviembre, los concejales de San Rafael cobraron de bolsillo $2.240.354,91. Según la ordenanza del Presupuesto 2025, su remuneración es equivalente al 80% de lo que percibe el intendente.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, que actualmente es Samuel Barcudi, cobra 10% más.

Las sesiones ordinarias en San Rafael comenzaron el 1 de marzo –aunque el discurso anual del intendente Omar Félix fue el 31 de ese mes-. Durante todo noviembre hubo sesiones de prórroga y, a partir de esta semana se abre el período de sesiones especiales, que deben ser convocadas por el intendente para tratar temas específicos.

El Concejo Deliberante de San Rafael cuenta con un canal de Youtube en el que pueden seguirse las sesiones en vivo. También se pueden buscar sesiones anteriores, al igual que en la página oficial, donde quedan digitalizadas.

concejales san rafael martin antolin Los concejales de San Rafael, en plena sesión. A la derecha de la imagen, Martín Antolín, del Partido Libertario.

Los concejales sesionan una vez por semana, los miércoles. Tanto al inicio como al final de cada sesión, se registra la asistencia. En caso de ausencia, el bloque presenta la justificación de la falta. Los argumentos escuchados sin dispares: enfermedad, congresos, reuniones, eventos de relevancia, licencia o vacaciones.

No hay registro de faltas reiteradas de algún concejal en particular. Si eso sucediera, podría empezarse un proceso excepcional de remoción por incumplimiento de las funciones del cargo, pero no hay antecedentes al respecto.

San Rafael tiene 12 concejales: 6 del bloque Justicialista, 5 del bloque Cambia Mendoza y 1 del bloque Libertario (Martín Antolín).

En las elecciones de febrero de 2026 se renovará la mitad del Concejo. Terminan su mandato: Barcudi, Pamela Torres y Mariano Cámara, del peronismo; y Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo, del radicalismo.

Cuánto cobra un concejal en Tupungato

El Concejo Deliberante de Tupungato también copó las primeras planas de los medios de comunicación esta semana por la suspensión del concejal Facundo Arce, del Partido Federal.

En este caso, el hecho que dio origen a la sanción sucedió hace un año, pero lo que se conoció esta semana fue la resolución del Concejo que, por amplia mayoría, decidió suspenderlo por 15 días a raíz de una denuncia de una abogada de la comuna, quien lo acusó de violencia de género.

El concejal Arce tendrá derecho a ejercer su defensa y, tras ello, el Concejo debería resolver si avanza con el proceso de remoción o no.

facundo arce concejal tupungato Facundo Arce, el concejal del Partido Federal que fue suspendido en Tupungato.

Según lo que determinó la comisión investigadora hasta el momento, medió violencia en el trato laboral, psicológica y también de tipo económica de Arce hacia una asesora letrada.

¿Cuánto cobran Arce y el resto de los concejales tupungatinos? Averiguarlo no fue tan sencillo. En el Concejo Deliberante de Tupungato, la dieta de los concejales está atada a la del intendente y, a su vez, ésta está atada a la del gobernador de Mendoza.

Según la normativa actual, los concejales ganan el 70% de lo que percibe el intendente Gustavo Aguilera, quien cobra un salario equivalente al 90% de lo que gana Alfredo Cornejo.

Al igual que sucede en otras comunas, el presidente del HCD gana un poco más (12%); pero actualmente, la presidenta Marcela Granizo percibe una jubilación, por lo que su dieta está bloqueada.

El monto en bruto de un concejal en Tupungato es de un poco más de $4 millones. De bolsillo, en promedio y tras los descuentos, les quedan unos $2.400.000.

Las sesiones ordinarias en Tupungato comenzaron el 1 de marzo y terminaron el 30 de octubre, pero se prorrogaron por 30 días; por lo que la sesión del jueves pasado fue la última de este período. A partir del lunes, el HCD entra en período de sesiones extraordinarias, por lo que solo sesionarán cuando lo decida el intendente.

Tupungato tiene 10 concejales. Además de Granizo, hay otros 4 ediles de Cambia Mendoza. También una de Unión Mendocina, uno de Nuevo Tupungato, el suspendido Arce, del Partido Federal y dos justicialistas.

La página del Concejo Deliberante no está actualizada y solo se pueden ver algunas ordenanzas y resoluciones –ninguna de este año-.

En Tupungato hubo elecciones en octubre para renovar la mitad del HCD. Marcela Granizo, José Luis Giuliani y Antonio Balderrama, de CM; Marcelo Sánchez, del peronismo; y Arce, dejarán su banca. En su reemplazo, asumirán Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio y Andrea Pelegrina, por La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; y Gabriela Carleti, por Fuerza Justicialista.

Cuánto cobran los concejales de Guaymallén

De los tres municipios que protagonizan este informe, Guaymallén fue el que más rápido y completamente compartió la información solicitada. Sus concejales no están actualmente en la mira, pero sí se ganaron varias portadas de diario cuando Miqueas Burgoa fue descubierto en un control policial manejando en estado de ebriedad y sin licencia de conducir.

Hagamos un poco de historia. Aquella situación se transformó velozmente en un escándalo, que dejó en evidencia las internas dentro del radicalismo guaymallino.

De hecho, el bloque de Cambia Mendoza se partió abiertamente tras el pedido de remoción iniciado por el peronista José Pozzoli: el grupo que responde al intendente Marcos Calvente votó a favor de avanzar con la investigación y el grupo más cercano al ex intendente Marcelino Iglesias votó por el archivo. La votación quedó 6 a 6 y la presidenta del Concejo, Verónica Cancela -ex nuera de Iglesias-, inclinó la balanza en favor de Burgoa, quien así logró mantenerse en el cargo de concejal.

miqueas burgoa concejal El concejal Miqueas Burgoa, de Guaymallén, fue multado por conducir con más de un gramo de alcohol en sangre y sin licencia de conducir.

El antecedente del “concejal borracho” –que explotó en mayo- volvió al recuerdo esta semana cuando el edil libertario Martín Antolín atravesó un episodio similar. Y por eso lo incorporamos en este informe.

¿Cuánto cobran de dieta los concejales de Guaymallén? Bastante más que otros: el sueldo bruto de un concejal es de $6.127.812 y el promedio del neto es de $4.300.000.

El monto de la dieta es notablemente superior a la que perciben otros ediles porque así lo determina el Presupuesto 2025 del municipio: el sueldo bruto del concejal es el 95% del sueldo bruto del intendente que, a su vez, es equivalente al 95% del salario del gobernador.

La dieta del presidente del Concejo es del 98% del sueldo de Calvente.

Como manda la Ley Orgánica de Municipalidades, el ciclo de sesiones ordinarias se extendió de marzo a octubre. Tras ello hubo 30 días de prórroga y en diciembre comienza el período de extraordinarias.

La cantidad de sesiones varía según los expedientes que el Concejo tenga para tratar. Este año, en Guaymallén los concejales han sesionado entre 3 y 4 veces mensuales, pero en octubre, mes electoral, lo hicieron solo dos veces.

Según el reglamento del Concejo Deliberante, dos sesiones es el mínimo mensual.

En el inicio de cada sesión, los concejales firman el libro de asistencia. Las inasistencias injustificadas están reguladas en las ordenanzas 8615 y 9587, que establecen sanciones al respecto.

concejales guaymallen Los concejales de Guaymallén son 12. La mitad del Concejo fue renovado en las elecciones de octubre.

“Los concejales están obligados a asistir a todas las sesiones”, manda el reglamento. Quien no pudiese asistir debe comunicarlo al presidente del Concejo; pero si su inasistencia se va a extender por más de tres sesiones consecutivas, tiene que pedir permiso al cuerpo.

Si algún concejal se hiciese notar por sus inasistencias, el presidente del Concejo se lo informará al resto de los ediles para que se tome una resolución al respecto.

Ahora bien, si esas inasistencias fueran en las tres primeras sesiones ordinarias desde la asunción del concejal y no hubiese causa justificada, el HCD de Guaymallén podría declarar vacante el puesto.

Guaymallén tiene 12 concejales: 8 de Cambia Mendoza, 2 de La Unión Mendocina, uno del Partido Justicialista y otro de Mejor Mendoza. De ellos, en 2026 dejan su mandato Juana Allende, Matías Fernández, Florencia Triviño, Burgoa y Jonathan Mazuela –del radicalismo- y Pozzoli, del peronismo.

Los nuevos concejales, elegidos en las elecciones de octubre, son el peronista Manuel Serrano; y Silvia Donati, Luis Antonio Giménez, Fabricio David Lucero, Adriana Ruth Tixeira y Florencia Triviño de la alianza La Libertad Avanza+Cambia Mendoza.