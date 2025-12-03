El Banco Provincia dio a conocer todos los beneficios que, a lo largo de diciembre de 2025, los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI tendrán a disposición. Las promociones tienen como objetivo acompañar el consumo cotidiano y también hay una súper sorpresa y un descuento especial.
Todos los beneficios con Cuenta DNI en diciembre: una súper sorpresa y un descuento especial
Los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ya pueden tomar nota de los imperdibles beneficios que tienen en diciembre de 2025
Uno por uno: los beneficios del Banco Provincia con Cuenta DNI para diciembre
El Banco Provincia tiene una serie de beneficios muy especiales en diciembre de 2025 y los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI van a poder ahorrar en distintas compras con el fin de aumentar el consumo cotidiano y también en jornadas especiales, de cara a las fiestas.
Diciembre llega con diversas promociones para quienes usan Cuenta DNI, pensados para las compras de fin de año. Uno de las beneficios más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000.
Además, también habrá una promo especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años. Y, se destaca también que el Banco Provincia mantiene las promociones en supermercados, librerías, perfumerías y otros rubros esenciales.
Estos son los beneficios y los topes de reintegro para aprovecharlos al máximo el ahorro con la billetera virtual Cuenta DNI:
- Nuevo tope para el especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Especial de gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos.Sin tope de reintegro.
- Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.
Toda la agenda de beneficios de la app Cuenta DNI se pueden encontrar en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X del Banco Provincia.