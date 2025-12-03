Todos los beneficios con Cuenta DNI en diciembre: una súper sorpresa y un descuento especial.

Uno por uno: los beneficios del Banco Provincia con Cuenta DNI para diciembre

El Banco Provincia tiene una serie de beneficios muy especiales en diciembre de 2025 y los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI van a poder ahorrar en distintas compras con el fin de aumentar el consumo cotidiano y también en jornadas especiales, de cara a las fiestas.

Cuenta-DNI-diciembre-Banco-Provincia La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Diciembre llega con diversas promociones para quienes usan Cuenta DNI, pensados para las compras de fin de año. Uno de las beneficios más utilizadas es la de carnicerías, granjas y pescaderías, que este mes será el sábado 20, previo a las fiestas. La novedad para cerrar el año es que tendrá un nuevo tope de reintegro, ahora de $7.000.