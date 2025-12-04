Cacho Garay sufrió la amputación de todos los dedos de un pie por su diabetes avanzada

Pasccon detalló que el problema se originó por complicaciones derivadas de la diabetes que padece Garay y que se agudizaron en los últimos meses. “La situación de Cacho me preocupa más desde lo humano que desde lo judicial. La diabetes le generó severos daños en los dedos de uno de sus pies y es consecuencia de todo lo que viene atravesando”.

El letrado agregó que el comediante está sufriendo un marcado deterioro físico y emocional. “Tiene serios problemas de movilidad por las cirugías. Ese cuadro crítico lo está destruyendo de a poco. Tiene altibajos, mucha ansiedad y una angustia muy fuerte. La amputación le afectó profundamente el ánimo”, describió.