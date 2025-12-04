La prensa nacional volvió a posar su atención en Cacho Garay, el humorista que llegó a la pantalla chica y alcanzó la fama con sus chistes. Otra vez, el maipucino volvió a ser el comentario de los programas de la farándula por su delicado estado de salud, mientras cumple prisión domiciliaria. Su abogado, Leonardo Pasccon, dio a conocer el grave su cuadro y comentó que tuvo que ser sometido a la amputación de todos los dedos de un pie.
Cacho Garay sufrió la amputación de todos los dedos de un pie por su diabetes avanzada
El humorista que formaba parte del staff de Showmatch fue sometido a una cirugía para parar una infección. Su abogado habló de un rápido deterioro de su salud
Pasccon detalló que el problema se originó por complicaciones derivadas de la diabetes que padece Garay y que se agudizaron en los últimos meses. “La situación de Cacho me preocupa más desde lo humano que desde lo judicial. La diabetes le generó severos daños en los dedos de uno de sus pies y es consecuencia de todo lo que viene atravesando”.
El letrado agregó que el comediante está sufriendo un marcado deterioro físico y emocional. “Tiene serios problemas de movilidad por las cirugías. Ese cuadro crítico lo está destruyendo de a poco. Tiene altibajos, mucha ansiedad y una angustia muy fuerte. La amputación le afectó profundamente el ánimo”, describió.
Reubicación y control judicial
Debido a la evolución de la enfermedad, indicaron que Garay ya no puede vivir en su domicilio habitual y debió mudarse a una vivienda alquilada para que se le puedan practicar las curaciones de rigor. Allí cumple con las restricciones fijadas por la Justicia: presentarse una vez al mes en Fiscalía para acreditar domicilio y no salir de la provincia de Mendoza.
Garay fue denunciado por su expareja, Verónica Macías, por hechos de violencia de género y abuso sexual. Tras permanecer detenido, recuperó la libertad al pagar una fianza de un millón de pesos, pero continúa imputado por una serie de delitos: amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial.