Cómo preparar berenjenas rellenas: la receta saludable, llena de sabor y con solo 8 ingredientes

La berenjena es una de las verduras más versátiles y protagonistas de muchas recetas caseras, ideal para preparar platos completos tanto en el almuerzo como en la cena. En esta ocasión, te proponemos unas berenjenas rellenas de carne con salsa bechamel y queso gratinado, una opción sabrosa y rendidora para sumar a la dieta diaria.
Para lograr un mejor resultado, se recomienda elegir berenjenas pequeñas, ya que tienen menos semillas y un sabor más suave. El relleno se prepara con carne picada, cebolla, pimiento y pulpa de berenjena, una combinación equilibrada y nutritiva.
La cremosidad final la aporta la salsa bechamel junto al queso rallado, que se gratina en el horno hasta quedar dorado. Estas berenjenas rellenas se sirven como plato principal y son una alternativa completa, ideal para quienes buscan recetas con verduras sin resignar sabor.
Cómo quitarle el sabor amargo a las berenjenas
De acuerdo a las recomendaciones de Paulina Cocina, se debe evitar el amargor típico de la berenjena para preparar esta y cualquier otra receta. Cómo hacerlo:
- Corta las berenjenas de la forma deseada (en este caso, en láminas) y luego les espolvorea sal. Deja reposar por 30 minutos.
- Pasado el tiempo, la berenjena “suda” una ligera capa de líquido por arriba. Escúrrelas y lávalas para quitar el exceso de sal.
- Para finalizar es importante secarlas con papel de cocina antes de cocinar.
Receta para hacer berenjenas rellenas de carne y bechamel
Ingredientes:
- 3 berenjenas
- 200 g de carne picada
- 1 cebolla
- 1 pimiento verde
- 6 cdas. de salsa bechamel
- Queso rallado
- Sal y pimienta
- 4 cdas. de salsa de tomate
Cómo preparar la receta de salsa bechamel
Ingredientes:
- Harina común o integral
- Leche
- Sal
- Nuez moscada (opcional)
Procedimiento:
- Primero, en una sartén al fuego, coloca la leche y condimenta con sal y nuez moscada.
- Luego, agrega la harina y remueve bien hasta lograr una textura espesa.
- Agrega leche o harina hasta conseguir la consistencia deseada y listo, ya puedes usar tu salsa bechamel para las berenjenas rellenas.
Paso a paso: la receta de berenjenas rellenas de carne y bechamel
- Primero, abre las berenjenas por la mitad y traza un enrejado con un cuchillo afilado. Agrega un poco de sal y aceite de oliva y hornea durante 30 minutos a 180 °C. Lo puedes hacer en el microondas a máxima potencia, por 15 minutos. Mientras tanto, puedes preparar la salsa bechamel, cuya receta te dejamos a continuación.
- Una vez asadas las berenjenas, retira su pulpa con una cuchara, dejando la piel intacta. En una sartén, fríe la cebolla y el pimiento picados y agrega la carne picada. Cuando se cocine, incorpora la pulpa de berenjena bien picada.
- A esa preparación, agrega salsa de tomate y mezcla bien. Usa esa mezcla para rellenar las berenjenas y llévalas a una fuente de horno.
- Cubre las berenjenas rellenas de carne con salsa bechamel y por encima agrega queso rallado.
- Para finalizar, cocina las berenjenas en el horno a 200 °C por 2 o 3 minutos a máxima potencia y en la parte superior del mismo para que el queso se dore.