Cómo preparar berenjenas rellenas: la receta saludable, llena de sabor y con solo 8 ingredientes

Para lograr un mejor resultado, se recomienda elegir berenjenas pequeñas, ya que tienen menos semillas y un sabor más suave. El relleno se prepara con carne picada, cebolla, pimiento y pulpa de berenjena, una combinación equilibrada y nutritiva.

La cremosidad final la aporta la salsa bechamel junto al queso rallado, que se gratina en el horno hasta quedar dorado. Estas berenjenas rellenas se sirven como plato principal y son una alternativa completa, ideal para quienes buscan recetas con verduras sin resignar sabor.