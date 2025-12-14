REVANCHA

04 - 06 - 16 - 22 - 34 - 36

SIEMPRE SALE

02 - 13 - 31 - 32 - 40 - 43

POZO EXTRA

00 - 04 - 06 - 08 - 16 - 17 - 22 - 25 - 26 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 41 - 43

quini1 Quini 6: los resultados del sorteo 3330 del domingo 14 de diciembre.

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.999.676.944,25

TRADICIONAL 5 aciertos, 5 ganadores $7.472.092,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 577 ganadores $19.424,85

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00

SEGUNDA 5 aciertos, 46 ganadores $812.183,97

SEGUNDA 4 aciertos, 2.123 ganadores $5.279,39

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $745.109.766,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $41.899.148,44

POZO EXTRA 6 aciertos, 937 ganadores $138.740,66

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: