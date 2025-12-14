El Quini 6 realizó este domingo 14 de diciembre de 2025 el sorteo 3330, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3330 del domingo 14 de diciembre
- TRADICIONAL
00 - 25 - 26 - 28 - 34 - 41
- LA SEGUNDA
08 - 17 - 28 - 29 - 35 - 43
- REVANCHA
04 - 06 - 16 - 22 - 34 - 36
- SIEMPRE SALE
02 - 13 - 31 - 32 - 40 - 43
- POZO EXTRA
00 - 04 - 06 - 08 - 16 - 17 - 22 - 25 - 26 - 28 - 29 - 34 - 35 - 36 - 41 - 43
Quini 6: ganadores del sorteo 3330 del domingo 14 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.999.676.944,25
TRADICIONAL 5 aciertos, 5 ganadores $7.472.092,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 577 ganadores $19.424,85
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $650.000.000,00
SEGUNDA 5 aciertos, 46 ganadores $812.183,97
SEGUNDA 4 aciertos, 2.123 ganadores $5.279,39
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $745.109.766,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 8 ganadores $41.899.148,44
POZO EXTRA 6 aciertos, 937 ganadores $138.740,66
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15