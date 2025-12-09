Quini 6: un apostador ganó 8.800 millones de pesos, ¿cuánto le va a sacar ARCA por impuestos?

Una porción sustancial del premio quedará en manos del Estado a través de la carga impositiva, que se determinó a partir de las normativas vigentes en materia de juegos de azar.

Reconquista fue sede de una serie de celebraciones que trastocaron la rutina habitual de la ciudad. Personas allegadas al flamante ganador manifestaron que el impacto económico de la suma podría provocar modificaciones profundas en la economía local.

El premio base de la apuesta, según fuentes de la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe, se fijó en $8.881 millones, resultado de una bolsa acumulada que atrajo la atención de jugadores de toda la región.

El sorteo, transmitido en directo por distintos canales provinciales, se desarrolló en la sede central de la lotería. Los números sorteados fueron: 06, 14, 18, 23, 35 y 39.

La legislación argentina, mediante la Ley 20.630 y sus disposiciones posteriores, establece que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación de Concursos y Apuestas (ARCA), retiene un porcentaje específico sobre los grandes premios de juego.

En este caso, el cálculo utilizado consistió en tomar el 31% sobre el 90% del total. Este mecanismo, aplicado sobre la suma de $8.881.000.000, resultó en una base imponible de $7.992.900.000 sobre la cual la ARCA impuso la retención fiscal.

quini2 ARCA. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero se queda con el 31 por ciento del premio.

La cifra correspondiente a impuestos se calculó en $2.477.799.000, una suma que representa cerca de un 27,9% del monto bruto, tal como lo estipulan los parámetros regulados por el organismo.

De esta forma, el ganador percibirá un neto de $6.403.201.000. Voceros asociados a la Lotería de Santa Fe precisaron que este procedimiento sigue la línea de los procesos realizados en los sorteos anteriores de gran magnitud, sin excepciones ni criterios ad hoc.

Quini 6: ¿cuánto le descontó en impuestos ARCA?

Premio total del Quini 6 (modalidad Revancha): $8.881.000.000

Base imponible para impuestos: 90% del premio total $8.881.000.000 x 0,90 = $7.992.900.000

Impuesto aplicado por ARCA: 31% sobre la base imponible $7.992.900.000 x 0,31 = $2.477.799.000

Retención impositiva efectiva: el monto retenido equivale al 27,9% del premio total($2.477.799.000 / $8.881.000.000) x 100 = 27,9%

Monto neto que recibe el ganador: $8.881.000.000 – $2.477.799.000 = $6.403.201.000

El ganador, cuya identidad permanece bajo estricta reserva hasta que concluya el proceso de validación y cobro, formalizó su apuesta a través de una agencia oficial de Reconquista.

