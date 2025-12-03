El Quini 6 realizó este miércoles 3 de diciembre de 2025 el sorteo 3327, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3327 del miércoles 3 de diciembre
- TRADICIONAL
06 - 21 - 22 - 34 - 37 - 42
- LA SEGUNDA
02 - 03 - 12 - 19 - 27 - 38
- REVANCHA
03 - 15 - 21 - 22 - 30 - 32
- SIEMPRE SALE
01 - 07 - 27 - 31 - 36 - 42
- POZO EXTRA
02 - 03 - 06 - 12 - 15 - 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 34 - 37 - 38 - 42
Quini 6: ganadores del sorteo 3327 del miércoles 3 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.333.167.263
TRADICIONAL 5 aciertos, 9 ganadores $3.529.727,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 985 ganadores $9.675,40
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.725.991.707
SEGUNDA 5 aciertos, 67 ganadores $474.142,50
SEGUNDA 4 aciertos, 2.564 ganadores $3.716,95
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $8.400.087.099
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 30 ganadores $9.496.264,50
POZO EXTRA 6 aciertos, 900 ganadores $144.444,44
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15