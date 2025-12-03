REVANCHA

03 - 15 - 21 - 22 - 30 - 32

SIEMPRE SALE

01 - 07 - 27 - 31 - 36 - 42

POZO EXTRA

02 - 03 - 06 - 12 - 15 - 19 - 21 - 22 - 27 - 30 - 32 - 34 - 37 - 38 - 42

Quini 6: los resultados del sorteo 3327 del miércoles 3 de diciembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3327 del miércoles 3 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.333.167.263

TRADICIONAL 5 aciertos, 9 ganadores $3.529.727,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 985 ganadores $9.675,40

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.725.991.707

SEGUNDA 5 aciertos, 67 ganadores $474.142,50

SEGUNDA 4 aciertos, 2.564 ganadores $3.716,95

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $8.400.087.099

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 30 ganadores $9.496.264,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 900 ganadores $144.444,44

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: