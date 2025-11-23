El Quini 6 realizó este domingo 23 de noviembre de 2025 el sorteo 3324, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3324 del domingo 23 de noviembre
- TRADICIONAL
16 - 18 - 19 - 21 - 27 - 40
- LA SEGUNDA
00 - 02 - 14 - 18 - 19 - 36
- REVANCHA
00 - 02 - 06 - 17 - 27 - 40
- SIEMPRE SALE
04 - 06 - 30 - 36 - 40 - 41
- POZO EXTRA
00 - 02 - 06 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 27 - 36 - 40
Quini 6: ganadores del sorteo 3324 del domingo 23 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.696.937.067,00
TRADICIONAL 5 aciertos, 13 ganadores $2.966.380,96
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.541 ganadores $7.507,39
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.089.761.510,50
SEGUNDA 5 aciertos, 28 ganadores $1.377.248,30
SEGUNDA 4 aciertos, 1.743 ganadores $6.637,34
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $7.310.347.497,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $24.704.059,82
POZO EXTRA 6 aciertos, 137 ganadores $948.905,11
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15