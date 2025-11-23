REVANCHA

00 - 02 - 06 - 17 - 27 - 40

SIEMPRE SALE

04 - 06 - 30 - 36 - 40 - 41

POZO EXTRA

00 - 02 - 06 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 27 - 36 - 40

quini 6 ganadores sorteo 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3324 del domingo 23 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3324 del domingo 23 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.696.937.067,00

TRADICIONAL 5 aciertos, 13 ganadores $2.966.380,96

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.541 ganadores $7.507,39

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.089.761.510,50

SEGUNDA 5 aciertos, 28 ganadores $1.377.248,30

SEGUNDA 4 aciertos, 1.743 ganadores $6.637,34

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $7.310.347.497,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 14 ganadores $24.704.059,82

POZO EXTRA 6 aciertos, 137 ganadores $948.905,11

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: