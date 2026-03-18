29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $1.136.500

1.276 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $7.740

LA SEGUNDA

38 - 42 - 40 - 26 - 25 - 22

POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)

9 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.662.000

3.632 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.500

REVANCHA

41 - 13 - 42 - 14 - 29 - 12

POZO VACANTE 6 aciertos (más de $2.512 millones)

SIEMPRE SALE

13 - 28 - 35 - 23 - 17 - 11

89 GANADORES con 5 aciertos (más de $3.300.000)

POZO EXTRA

08 - 12 - 40 - 18 - 37 - 42 - 38 - 26 - 25 - 22 - 41 - 13 - 14 - 29

328 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $472.000)

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: