El Quini 6 realizó este miércoles 18 de marzo de 2026 el sorteo 3357, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3357 del miércoles 18 de marzo
- TRADICIONAL
08 - 12 - 40 - 18 - 37 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
29 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $1.136.500
1.276 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará poco más de $7.740
- LA SEGUNDA
38 - 42 - 40 - 26 - 25 - 22
POZO VACANTE 6 aciertos ($780 millones)
9 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.662.000
3.632 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $3.500
- REVANCHA
41 - 13 - 42 - 14 - 29 - 12
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $2.512 millones)
- SIEMPRE SALE
13 - 28 - 35 - 23 - 17 - 11
89 GANADORES con 5 aciertos (más de $3.300.000)
- POZO EXTRA
08 - 12 - 40 - 18 - 37 - 42 - 38 - 26 - 25 - 22 - 41 - 13 - 14 - 29
328 GANADORES con 6 aciertos (cada uno cobrará más de $472.000)
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15