El Quini 6 realizó este domingo 7 de diciembre de 2025 el sorteo 3328, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3328 del domingo 7 de diciembre
- TRADICIONAL
01 - 07 - 15 - 29 - 40 - 45
- LA SEGUNDA
04 - 16 - 29 - 31 - 34 - 45
- REVANCHA
05 - 15 - 25 - 33 - 40 - 45
- SIEMPRE SALE
05 - 14 - 17 - 29 - 33 - 43
- POZO EXTRA
01 - 04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 25 - 29 - 31 - 33 - 34 - 40 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3328 del domingo 7 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.592.567.857,25
TRADICIONAL 5 aciertos, 27 ganadores $1.490.147,50
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.667 ganadores $7.240,67
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.985.392.300,75
SEGUNDA 5 aciertos, 24 ganadores $1.676.415,94
SEGUNDA 4 aciertos, 1.120 ganadores $10.776,96
REVANCHA 6 aciertos, 1 GANADOR $8.844.372.126,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 70 ganadores $5.154.579,64
POZO EXTRA 6 aciertos, 242 ganadores $537.190,08
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15