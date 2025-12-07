REVANCHA

05 - 15 - 25 - 33 - 40 - 45

SIEMPRE SALE

05 - 14 - 17 - 29 - 33 - 43

POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 07 - 15 - 16 - 25 - 29 - 31 - 33 - 34 - 40 - 45

quini 6 ganadores sorteo Quini 6: los resultados del sorteo 3328 del domingo 7 de diciembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3328 del domingo 7 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.592.567.857,25

TRADICIONAL 5 aciertos, 27 ganadores $1.490.147,50

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.667 ganadores $7.240,67

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $3.985.392.300,75

SEGUNDA 5 aciertos, 24 ganadores $1.676.415,94

SEGUNDA 4 aciertos, 1.120 ganadores $10.776,96

REVANCHA 6 aciertos, 1 GANADOR $8.844.372.126,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 70 ganadores $5.154.579,64

POZO EXTRA 6 aciertos, 242 ganadores $537.190,08

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: