REVANCHA

01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40

SIEMPRE SALE

05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43

POZO EXTRA

01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41

Quini 6: los resultados del sorteo 3329 del miércoles 10 de diciembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3329 del miércoles 10 de diciembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.757.459.222

TRADICIONAL 5 aciertos, 52 ganadores $530.371,30

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.254 ganadores $3.670,72

SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $4.150.283.665,50 (Curuzú Cuatiá, Corrientes)

SEGUNDA 5 aciertos, 144 ganadores $191.522,97

SEGUNDA 4 aciertos, 4.808 ganadores $2.500

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $500.000.000

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 30 ganadores $8.245.948,50

POZO EXTRA 6 aciertos, 999 ganadores $130.130,13

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: