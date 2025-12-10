El Quini 6 realizó este miércoles 10 de diciembre de 2025 el sorteo 3329, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3329 del miércoles 10 de diciembre
- TRADICIONAL
03 - 05 - 12 - 24 - 29 - 41
- LA SEGUNDA
08 - 12 - 19 - 22 - 24 - 32
- REVANCHA
01 - 04 - 10 - 24 - 35 - 40
- SIEMPRE SALE
05 - 07 - 11 - 36 - 41 - 43
- POZO EXTRA
01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 12 - 19 - 22 - 24 - 29 - 32 - 35 - 40 - 41
Quini 6: ganadores del sorteo 3329 del miércoles 10 de diciembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $2.757.459.222
TRADICIONAL 5 aciertos, 52 ganadores $530.371,30
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.254 ganadores $3.670,72
SEGUNDA 6 aciertos, 1 GANADOR $4.150.283.665,50 (Curuzú Cuatiá, Corrientes)
SEGUNDA 5 aciertos, 144 ganadores $191.522,97
SEGUNDA 4 aciertos, 4.808 ganadores $2.500
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $500.000.000
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 30 ganadores $8.245.948,50
POZO EXTRA 6 aciertos, 999 ganadores $130.130,13
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15