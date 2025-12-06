Croquetas de berenjena: la receta sin fritura para incluir en la dieta y bajar de peso comiendo rico

El secreto está en combinar berenjenas cocidas con pan integral, queso rallado moderado y huevo para lograr una masa suave y sabrosa. Luego, en lugar de freírlas, se pueden hornear para reducir calorías y obtener una versión mucho más saludable. Así nacen unas croquetas livianas, cremosas por dentro y doradas por fuera.

Gracias a su alto contenido de fibra, las polpette de berenjena aportan saciedad, ayudan a controlar el apetito y se integran fácilmente en cualquier plan de alimentación orientado a bajar de peso. Una receta simple, versátil y deliciosa que demuestra que comer saludable también puede ser irresistible.