Croquetas de berenjena: la receta sin fritura para incluir en la dieta y bajar de peso comiendo rico

Las croquetas de berenjena, conocidas también como polpette, se han convertido en una de esas recetas ideales para quienes buscan comer rico mientras siguen una dieta equilibrada para bajar de peso. Originarias del sur de Italia, estas preparaciones son una opción ligera, nutritiva y perfecta para sumar más verduras al menú diario sin renunciar al sabor.
El secreto está en combinar berenjenas cocidas con pan integral, queso rallado moderado y huevo para lograr una masa suave y sabrosa. Luego, en lugar de freírlas, se pueden hornear para reducir calorías y obtener una versión mucho más saludable. Así nacen unas croquetas livianas, cremosas por dentro y doradas por fuera.
Gracias a su alto contenido de fibra, las polpette de berenjena aportan saciedad, ayudan a controlar el apetito y se integran fácilmente en cualquier plan de alimentación orientado a bajar de peso. Una receta simple, versátil y deliciosa que demuestra que comer saludable también puede ser irresistible.
Recetas: cómo hacer croquetas de berenjena sin fritura
Ingredientes:
- 4 berenjenas
- 3 rebanadas de pan integral seco
- 1 huevo
- 200 g de queso rallado
- 1 diente de ajo
- 2 cdas. de perejil
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso: la receta de croquetas de berenjena en el horno
- Primero, en un bowl, pon el pan en remojo en un bowl con agua. Mientras tanto, corta las berenjenas en bastones finos del mismo tamaño y cocínalos en abundante agua hirviendo con sal, durante unos 25 minutos.
- A continuación, escurre bien la berenjena aplastándola con las manos hasta que suelten la mayor cantidad de líquido posible. Haz lo mismo con el pan.
- Luego, mezcla el pan con el ajo picado, el perejil, el huevo y el queso rallado. Amasa hasta que quede una pasta homogénea. Sala y agrega las berenjenas. Mezcla bien y deja reposar en la heladera.
- Para finalizar, forma bolas con las manos y cocina las croquetas de berenjena en el horno precalentado a 180ºC. Srve con ensalada de tomate, albahaca, orégano, aceite de oliva y sal.
Ahora que ya tienes la receta de polpette de berenjena, puedes disfrutar esta croqueta vegetariana como acompañante de una comida, en una picada o como plato principal. ¡Son sabrosas, cremosas y rinden un montón!