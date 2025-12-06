Inicio Recetas Recetas
Qué lleva la Salsa romesco y cómo prepararla en casa: la receta de sabor mediterráneo y con 8 ingredientes

Típica de España, la salsa romesco es una de las recetas más versátiles para acompañar todo tipo de platos: carnes, pastas, verduras y dips

Antonella Prandina
Antonella Prandina

La salsa romesco es una de las protagonistas de la cocina de España, reconocida por su textura espesa y su perfil ahumado que la vuelve única en el universo de las recetas mediterráneas. Su combinación de tomates, frutos secos, aceite de oliva y pimientos crea un equilibrio perfecto entre dulzor, acidez y profundidad.

Nacida en la provincia de Tarragona, en plena Cataluña, esta salsa tiene raíces humildes: fueron los pescadores quienes empezaron a prepararla para acompañar el pescado fresco que traían del mar. Con el tiempo, su sabor intenso y armónico hizo que se expandiera más allá de la costa y se convirtiera en un clásico imprescindible dentro de la gastronomía mediterránea.

Hoy, la salsa romesco es una opción versátil que se adapta tanto a carnes y pastas como a mariscos y verduras asadas. Su equilibrio de notas ahumadas, dulces y ácidas la transforma en un acompañamiento ideal para quienes buscan incorporar a su dieta una propuesta típica de la cocina mediterránea y descubrir una de las recetas más representativas de España.

Receta de la salsa romesco casera

Ingredientes:

  • 3 tomates maduros
  • 1 morrón rojo grande
  • 1 diente de ajo
  • 40 g de almendras tostadas (opcional)
  • 1 rebanada de pan tostado
  • 1 cda. de vinagre de vino
  • 1 cdta. de pimentón dulce
  • Aceite de oliva, c/n
  • Sal y pimienta, a gusto

Cómo preparar la salsa romesco, la receta española para todo tipo de platos

  1. Primero, en una bandeja, coloca los tomates y el morrón y llévalos a horno fuerte durante 25 minutos, hasta que la piel quede dorada. Deja enfriar y retírales la piel.
  2. A continuación, dora la rebanada de pan en una sartén con un poco de aceite o en una tostadora.
  3. En una procesadora, coloca los tomates, el pimiento, el ajo, las almendras, el pan, el pimentón, el vinagre y una pizca de sal y pimienta.
  4. Mientras procesas los ingredientes, agrega un chorro de aceite de oliva en forma de hilo hasta obtener una textura espesa. Ajusta los sabores de la salsa romesco a tu gusto.
Cómo usar la salsa romesco

La salsa romesco es una guarnición versátil que sirve para acompañar todo tipo de platos. Gracias a su consistencia espesa, se adhiere muy bien a las pastas, pescados y verduras.

Además, funciona tanto en platos calientes como fríos: dips, bruschettas, ensaladas. Su sabor mediterráneo realza cualquier comida.

