Qué lleva la Salsa romesco y cómo prepararla en casa: la receta de sabor mediterráneo y con 8 ingredientes

Nacida en la provincia de Tarragona, en plena Cataluña, esta salsa tiene raíces humildes: fueron los pescadores quienes empezaron a prepararla para acompañar el pescado fresco que traían del mar. Con el tiempo, su sabor intenso y armónico hizo que se expandiera más allá de la costa y se convirtiera en un clásico imprescindible dentro de la gastronomía mediterránea.

Hoy, la salsa romesco es una opción versátil que se adapta tanto a carnes y pastas como a mariscos y verduras asadas. Su equilibrio de notas ahumadas, dulces y ácidas la transforma en un acompañamiento ideal para quienes buscan incorporar a su dieta una propuesta típica de la cocina mediterránea y descubrir una de las recetas más representativas de España.