Cómo hacer una Pizza proteica en sartén: la receta saludable sin horno para incluir en la dieta

Las recetas saludables ganan cada vez más lugar en la cocina diaria, y esta pizza proteica de avena sin horno se convierte en una opción ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones. Su preparación es rápida, ligera y perfecta para incluir en una dieta equilibrada sin renunciar a un plato reconfortante y lleno de textura.
La base de esta pizza se elabora con avena, agua y sal, logrando una masa firme y nutritiva que se cocina en sartén. Al no usar horno, es una alternativa práctica para cualquier momento del día. Puedes completarla con vegetales, quesos bajos en grasa o proteínas magras, adaptándola a tus gustos y necesidades.
Además de su versatilidad, la avena aporta beneficios clave: es rica en fibra, ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, regula el tránsito intestinal y contribuye al control de la glucemia. Por eso, esta pizza proteica se vuelve una de esas recetas que encajan perfectamente en una dieta saludable sin dejar de ser deliciosa y fácil de hacer.
Dieta saludable: la receta de la pizza proteica y sin horno
Ingredientes para la base:
- 100 g de avena
- 50 ml de agua
- Una pizca de sal (opcional)
Toppings:
- Tomate,
- Queso mozzarella
- Aceite de oliva
- Albahaca
Cómo preparar la pizza proteica de avena y sin horno: la receta paso a paso
- Primero, coloca la avena en una licuadora o procesadora hasta obtener una consistencia similar a la harina.
- A continuación, agrega agua gradualmente hasta obtener una consistencia espesa y pastosa.
- Distribuye la mezcla en una sartén antiadherente y cocina la prepizza a fuego medio hasta que la base quede sólida. Dala vuelta y cocínala del otro lado, hasta que la base esté crujiente.
- Para terminar la pizza proteica, agrega los toppings que quieras y tapa la sartén para que se derrita el queso con el calor.