Cómo hacer una Pizza proteica en sartén: la receta saludable sin horno para incluir en la dieta

La base de esta pizza se elabora con avena, agua y sal, logrando una masa firme y nutritiva que se cocina en sartén. Al no usar horno, es una alternativa práctica para cualquier momento del día. Puedes completarla con vegetales, quesos bajos en grasa o proteínas magras, adaptándola a tus gustos y necesidades.

Además de su versatilidad, la avena aporta beneficios clave: es rica en fibra, ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, regula el tránsito intestinal y contribuye al control de la glucemia. Por eso, esta pizza proteica se vuelve una de esas recetas que encajan perfectamente en una dieta saludable sin dejar de ser deliciosa y fácil de hacer.