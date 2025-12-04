Inicio Recetas Pizza
Alimentación saludable

Cómo hacer una Pizza proteica en sartén: la receta saludable sin horno para incluir en la dieta

En poco tiempo y sin horno, puedes preparar una de las recetas más ricas para cualquier momento: una pizza proteica para incluir en la dieta

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La pizza proteica es una receta fácil en sartén ideal para incorporar en la dieta. 

La pizza proteica es una receta fácil en sartén ideal para incorporar en la dieta. 

Las recetas saludables ganan cada vez más lugar en la cocina diaria, y esta pizza proteica de avena sin horno se convierte en una opción ideal para quienes buscan sabor sin complicaciones. Su preparación es rápida, ligera y perfecta para incluir en una dieta equilibrada sin renunciar a un plato reconfortante y lleno de textura.

La base de esta pizza se elabora con avena, agua y sal, logrando una masa firme y nutritiva que se cocina en sartén. Al no usar horno, es una alternativa práctica para cualquier momento del día. Puedes completarla con vegetales, quesos bajos en grasa o proteínas magras, adaptándola a tus gustos y necesidades.

Además de su versatilidad, la avena aporta beneficios clave: es rica en fibra, ayuda a mantener la saciedad por más tiempo, regula el tránsito intestinal y contribuye al control de la glucemia. Por eso, esta pizza proteica se vuelve una de esas recetas que encajan perfectamente en una dieta saludable sin dejar de ser deliciosa y fácil de hacer.

pizza proteica de avena (2)

Dieta saludable: la receta de la pizza proteica y sin horno

Ingredientes para la base:

  • 100 g de avena
  • 50 ml de agua
  • Una pizca de sal (opcional)

Toppings:

  • Tomate,
  • Queso mozzarella
  • Aceite de oliva
  • Albahaca
pizza proteica de avena

Cómo preparar la pizza proteica de avena y sin horno: la receta paso a paso

  1. Primero, coloca la avena en una licuadora o procesadora hasta obtener una consistencia similar a la harina.
  2. A continuación, agrega agua gradualmente hasta obtener una consistencia espesa y pastosa.
  3. Distribuye la mezcla en una sartén antiadherente y cocina la prepizza a fuego medio hasta que la base quede sólida. Dala vuelta y cocínala del otro lado, hasta que la base esté crujiente.
  4. Para terminar la pizza proteica, agrega los toppings que quieras y tapa la sartén para que se derrita el queso con el calor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar