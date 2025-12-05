Inicio Recetas Acelga
Qué llevan los Buñuelos de acelga sin fritura ni harina: la receta para sumar a la dieta y adelgazar rápido

Llega el verano y muchas personas buscan recetas sanas para sumar a la dieta. Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura son perfectos para adelgazar rápido

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Buñuelos de acelga sin fritura ni harina para incluir en la dieta saludable y adelgazar.

Los buñuelos de acelga clásicos se pueden convertir en una comida saludable al remplazar la harina y la fritura por ingredientes y métodos de cocción más saludables. Esta es una de las recetas más sabrosas y sanas para incorporar en la dieta y lograr los objetivos de bajar de peso de forma sencilla.

Las reversiones de recetas tradicionales han ganado un papel importante en la dieta de los argentinos gracias a las nuevas corrientes fitness que promueven un tipo de alimentación saludable. Estos buñuelos de acelga son nutritivos, proteicos y perfectos para adelgazar sin hacer grandes esfuerzos.

Dieta para adelgazar: la receta de buñuelos de acelga sin harina ni fritura

Ingredientes:

  • 2 atados de acelga sin tallos
  • 1 cebolla mediana
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 diente de ajo
  • 2 huevos
  • 1 cda. de fécula de maíz (maicena)
  • Sal y pimienta, a gusto
  • Queso rallado (opcional)
Cómo preparar buñuelos de acelga sin harina ni fritura para adelgazar

  1. Primero, hierve la acelga y deja reposar para eliminar todo el excedente de agua. Luego, pícala y conserva en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente.
  2. A continuación, en una sartén, sofríe la cebolla y la zanahoria picadas. Agrega el ajo picado y saltea los vegetales.
  3. Incorpora la acelga y mézclala con el resto de los ingredientes. Salpimienta y, si quieres, usa nuez moscada.
  4. Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Suma la fécula de maíz y el queso rallado y mezcla bien.
  5. Lleva la mezcla a la heladera por 15 minutos, retira del frío y comienza a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalienta el horno y la asadera a fuego medio y coloca spray antiadherente.
  6. Para terminar, cocina los buñuelos de acelga a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado o hasta que tengan una capa crocante.

Salsa saludable para acompañar los buñuelos

Ingredientes:

  • Queso crema
  • Cebolla de verdeo
  • Pimienta
  • Aceite de oliva

Procedimiento:

  1. Lava y pica la cebolla de verdeo.
  2. En un cazo, coloca el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Agrega la cebolla de verdeo y mezcla bien hasta integrar.

