Los buñuelos de acelga clásicos se pueden convertir en una comida saludable al remplazar la harina y la fritura por ingredientes y métodos de cocción más saludables. Esta es una de las recetas más sabrosas y sanas para incorporar en la dieta y lograr los objetivos de bajar de peso de forma sencilla.
Bajar de peso
Qué llevan los Buñuelos de acelga sin fritura ni harina: la receta para sumar a la dieta y adelgazar rápido
Llega el verano y muchas personas buscan recetas sanas para sumar a la dieta. Los buñuelos de acelga sin harina ni fritura son perfectos para adelgazar rápido
Las reversiones de recetas tradicionales han ganado un papel importante en la dieta de los argentinos gracias a las nuevas corrientes fitness que promueven un tipo de alimentación saludable. Estos buñuelos de acelga son nutritivos, proteicos y perfectos para adelgazar sin hacer grandes esfuerzos.
Dieta para adelgazar: la receta de buñuelos de acelga sin harina ni fritura
Ingredientes:
- 2 atados de acelga sin tallos
- 1 cebolla mediana
- 1 zanahoria mediana
- 1 diente de ajo
- 2 huevos
- 1 cda. de fécula de maíz (maicena)
- Sal y pimienta, a gusto
- Queso rallado (opcional)
Cómo preparar buñuelos de acelga sin harina ni fritura para adelgazar
- Primero, hierve la acelga y deja reposar para eliminar todo el excedente de agua. Luego, pícala y conserva en un recipiente en la heladera o a temperatura ambiente.
- A continuación, en una sartén, sofríe la cebolla y la zanahoria picadas. Agrega el ajo picado y saltea los vegetales.
- Incorpora la acelga y mézclala con el resto de los ingredientes. Salpimienta y, si quieres, usa nuez moscada.
- Incorpora los huevos y bate hasta obtener una mezcla homogénea. Suma la fécula de maíz y el queso rallado y mezcla bien.
- Lleva la mezcla a la heladera por 15 minutos, retira del frío y comienza a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalienta el horno y la asadera a fuego medio y coloca spray antiadherente.
- Para terminar, cocina los buñuelos de acelga a fuego fuerte durante 15 minutos de cada lado o hasta que tengan una capa crocante.
Salsa saludable para acompañar los buñuelos
Ingredientes:
- Queso crema
- Cebolla de verdeo
- Pimienta
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Lava y pica la cebolla de verdeo.
- En un cazo, coloca el queso crema, la pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Agrega la cebolla de verdeo y mezcla bien hasta integrar.