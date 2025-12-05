Inicio Recetas Licor
Cómo hacer Baileys casero: la receta fácil del licor de crema irlandés con café que todos aman

El licor Baileys con hielo es ideal para el verano. Puedes prepararlo casero con una de las recetas más sencillas y sabrosas

El licor de crema irlandés es una de las recetas más sencillas para elaborar en casa con ingredientes comunes.

En cualquier sobremesa, especialmente cuando buscamos ideas de recetas para acompañar el momento, hay un licor que ocupa un lugar privilegiado: el Baileys. Este clásico irlandés, creado en Dublín en 1974, marcó un hito al combinar por primera vez crema de leche con alcohol, dando origen a una categoría que luego se expandió por todo el mundo.

Su mezcla de whisky, crema, chocolate y un sutil toque de café lo convierte en una bebida suave y aromática, perfecta para realzar postres, sumar sabor a cafés calientes y aportar un giro distinto en recetas dulces y cócteles caseros. Aunque suele asociarse al invierno, servido con hielo es una alternativa fresca y elegante para disfrutar en las noches de verano.

Lo mejor es que este licor también puede reproducirse en casa con facilidad. Existen recetas rápidas que permiten obtener una versión casera del Baileys en apenas unos minutos. Tras un tiempo de frío en la heladera, los sabores se integran y la textura se vuelve más cremosa.

Receta de Baileys casero: el licor irlandés con sabor a café

Para preparar un litro de Baileys necesitas los siguientes insumos:

Ingredientes:

  • 240 ml de whisky irlandés
  • 400 g de leche condensada
  • 240 ml de crema de leche
  • 30 ml de cacao en polvo disuelto en agua caliente
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • 1 cdta. de café instantáneo disuelto en 1 cda. de agua caliente
  • 1 pizca de sal
Paso a paso: cómo preparar Baileys casero: la receta del licor de crema irlandés

  1. Primero, en el vaso de la licuadora, agrega la leche condensada, la crema, el whisky, el cacao disuelto, la esencia de vainilla, el café disuelto y la pizca de sal.
  2. Licúa todo a velocidad baja por 30 segundos, sin batir en exceso para que no tome una consistencia espesa. Prueba la mezcla y ajusta según tu gusto.
  3. Para terminar el licor Baileys, vierte la preparación en una botella limpia y hermética. Llévala a la heladera por al menos 12 horas antes de servir para que los sabores se integren.

Antes de tomar el licor, agita la botella para que la mezcla pueda separarse levemente con el tiempo. Puedes servir el Baileys solo, con hielo o en tu postre favorito.

