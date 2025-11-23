4 recetas saludables con garbanzos cocidos para sumar a la dieta y bajar de peso de forma fácil

Si buscas recetas fáciles y nutritivas para sumar a tu dieta, los garbanzos cocidos de lata son una alternativa práctica y saludable. Esta legumbre permite preparar platos rápidos que ayudan a bajar de peso, desde el tradicional hummus hasta un pan sin gluten lleno de sabor.
También puedes optar por garbanzos en escabeche, perfectos como entrada o acompañamiento, o por garbanzos crujientes, un snack bajo en calorías y rico en fibra. Todas estas recetas aprovechan sus beneficios nutricionales y te permiten mantener una alimentación saludable sin complicaciones.
1. Recetas: Hummus de garbanzos cremoso y fácil
Ingredientes:
- 4000 g de garbanzos cocidos
- 70 ml. de aceite de oliva virgen extra
- 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
- 50 ml. de agua
- 1 diente de ajo
- 5 g de sal
- 30 g de jugo de limón
- 5 g de comino
- 100 g de yogur natural (opcional)
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para retirar el líquido. Escurre y tritura en una procesadora. Después, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
- A continuación, tritura hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
- Si el hummus casero queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
2. Pan de garbanzos en la licuadora: la receta fácil
Ingredientes:
- 300 g de garbanzos cocidos
- 4 huevos
- 2 cdas. de orégano
- 5 cdas. de aceite de girasol
- 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
- 1 cda. de polvo de hornear
Procedimiento:
- Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
- En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
- Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
- Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180 °C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.
3. Receta de garbanzos en escabeche
Ingredientes:
- 1 lata de garbanzos cocidos
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 6 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 1/4 l de vino blanco
- 1/4 l de aceite de oliva
- 1/4 l de vinagre de manzana
- 2 hojas de laurel
- sal y pimienta negra en grano
- 2 huevos
Procedimiento:
- Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
- En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
- A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
- Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
- Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
- Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bowl con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.
4. Cómo preparar Garbanzos crujientes: el snack saludable
Ingredientes:
- 1 lata (250 g) de garbanzos cocidos
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cdta. de pimentón
- 1 cdta. de pimentón ahumado
- 1/2 cdta. de comino
- 1 cdta. de ajo en polvo
- 1/2 cdta. de sal
Procedimiento:
- Primero, precalienta el horno y coloca los garbanzos escurridos en un plato llano.
- A continuación, agrega el jugo de limón, pimentón, pimentón ahumado, comino, ajo en polvo y sal.
- Revuelve bien hasta que todos los garbanzos queden cubiertos uniformemente con las especias.
- Forra una bandeja para hornear con papel manteca y distribuye los garbanzos en una sola capa, evitando que se amontonen.
- Hornea durante 25 minutos, revolviendo a mitad de cocción para asegurar que se doren de manera uniforme, hasta que estén crujientes y dorados.
- Para terminar, retira los garbanzos crujientes del horno y deja que se enfríen un poco. Sirve como snack o como acompañante de ensaladas y sopas.