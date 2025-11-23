Inicio Recetas Recetas
4 recetas saludables con garbanzos cocidos para sumar a la dieta y bajar de peso de forma fácil

Te compartimos 4 recetas con garbanzos cocidos para sumar a tu dieta y bajar de peso: hummus, pan sin gluten, garbanzos en escabeche y un snack crujiente

Antonella Prandina
Recetas simples y nutritivas para aprovechar los garbanzos cocidos en preparaciones prácticas y llenas de sabor.
Si buscas recetas fáciles y nutritivas para sumar a tu dieta, los garbanzos cocidos de lata son una alternativa práctica y saludable. Esta legumbre permite preparar platos rápidos que ayudan a bajar de peso, desde el tradicional hummus hasta un pan sin gluten lleno de sabor.

También puedes optar por garbanzos en escabeche, perfectos como entrada o acompañamiento, o por garbanzos crujientes, un snack bajo en calorías y rico en fibra. Todas estas recetas aprovechan sus beneficios nutricionales y te permiten mantener una alimentación saludable sin complicaciones.

Conoce estas cuatro recetas fáciles con garbanzos cocidos para sumar a tu dieta y ayudarte a bajar de peso sin complicarte.

1. Recetas: Hummus de garbanzos cremoso y fácil

Ingredientes:

  • 4000 g de garbanzos cocidos
  • 70 ml. de aceite de oliva virgen extra
  • 60 g de semillas de sésamo tostado (opcional)
  • 50 ml. de agua
  • 1 diente de ajo
  • 5 g de sal
  • 30 g de jugo de limón
  • 5 g de comino
  • 100 g de yogur natural (opcional)

Procedimiento:

  1. Primero, lava los garbanzos para retirar el líquido. Escurre y tritura en una procesadora. Después, añade el diente de ajo pelado, el sésamo (opcional), el comino, la sal, el jugo de limón y el agua.
  2. A continuación, tritura hasta obtener una pasta suave y cremosa. También, suma el aceite de oliva y sigue mezclando. Si lo deseas, puedes agregar un poco de yogur natural para darle más cremosidad.
  3. Si el hummus casero queda muy espeso, puedes agregar un poco de agua o aceite. Al momento de servir, espolvorea pimentón, semillas y un chorrito de aceite de oliva.
El hummus de garbanzos en una receta ideal para aprovechar los beneficios de esta legumbre y llevar una dieta saludable.

2. Pan de garbanzos en la licuadora: la receta fácil

Ingredientes:

  • 300 g de garbanzos cocidos
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de orégano
  • 5 cdas. de aceite de girasol
  • 4 cdas. de harina integral con levadura para panes
  • 1 cda. de polvo de hornear

Procedimiento:

  1. Primero, pon a remojar los garbanzos durante toda la noche. Enjuaga y vuelve a colocarles en agua limpia. Hierve hasta que estén blandos. Otra opción es usar garbanzos de lata, que ya vienen cocidos.
  2. En el vaso de la licuadora, procesa los garbanzos cocidos junto con los huevos, orégano y aceite. Se debe formar una pasta cremosa y homogénea.
  3. Lleva la preparación a un bowl y agrega el polvo de hornear junto con la harina integral. Mezcla bien hasta unificar los ingredientes y que quede una masa lisa.
  4. Para terminar, lleva el pan de garbanzos a una budinera aceitada y enharinada y cocina en el horno precalentado a 180 °C hasta que se dore en la superficie y al introducir un palillo, este salga limpio.
El pan de garbanzos en una opción versátil para incluir en cualquier comida.

3. Receta de garbanzos en escabeche

Ingredientes:

  • 1 lata de garbanzos cocidos
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 6 dientes de ajo
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 1/4 l de vino blanco
  • 1/4 l de aceite de oliva
  • 1/4 l de vinagre de manzana
  • 2 hojas de laurel
  • sal y pimienta negra en grano
  • 2 huevos

Procedimiento:

  1. Primero, lava los garbanzos para eliminar el líquido conservante. Déjalos escurrir.
  2. En una sartén amplia, coloca un chorrito de aceite y pocha todas las verduras peladas y cortadas en juliana y los ajos en láminas a fuego lento. Agrega el laurel y la pimienta.
  3. A continuación, cuando las verduras se ablanden, agrega el aceite, el vino y el vinagre y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocinar por 10 minutos sin tapar.
  4. Mientras tanto, cocina los huevos en agua con sal por 10 minutos.
  5. Luego, cocina los garbanzos bien escurridos y déjalos por 10 minutos.
  6. Saca los garbanzos, escúrrelos y mezcla en un bowl con las verduras. Pica los huevos duros, corrige con sal y decora con ramas de tomillo. Deja enfriar antes de servir.
Los garbanzos en escabeche son perfectos para disfrutar como ensalada.

4. Cómo preparar Garbanzos crujientes: el snack saludable

Ingredientes:

  • 1 lata (250 g) de garbanzos cocidos
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 cdta. de pimentón
  • 1 cdta. de pimentón ahumado
  • 1/2 cdta. de comino
  • 1 cdta. de ajo en polvo
  • 1/2 cdta. de sal

Procedimiento:

  1. Primero, precalienta el horno y coloca los garbanzos escurridos en un plato llano.
  2. A continuación, agrega el jugo de limón, pimentón, pimentón ahumado, comino, ajo en polvo y sal.
  3. Revuelve bien hasta que todos los garbanzos queden cubiertos uniformemente con las especias.
  4. Forra una bandeja para hornear con papel manteca y distribuye los garbanzos en una sola capa, evitando que se amontonen.
  5. Hornea durante 25 minutos, revolviendo a mitad de cocción para asegurar que se doren de manera uniforme, hasta que estén crujientes y dorados.
  6. Para terminar, retira los garbanzos crujientes del horno y deja que se enfríen un poco. Sirve como snack o como acompañante de ensaladas y sopas.
Los garbanzos crujientes son un snack saludable para incluir en la dieta.

