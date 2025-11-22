Inicio Recetas pan
Riquísimo y versátil

Pan de naranja sin horno: la receta en sartén y sin harina en solo 6 minutos

Este pan de naranja sin harina es una de las recetas más prácticas del momento: se cocina en sartén, tiene sabor cítrico y es ideal para un desayuno o merienda

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Pan de naranja sin harina: la receta en sartén que se volvió furor por ser rápida, liviana y llena de sabor cítrico.

El pan de naranja en sartén se volvió una de las recetas más prácticas para quienes buscan opciones rápidas y saludables. Esta versión sin harina, lista en pocos minutos, destaca por su aroma cítrico y su textura suave, ideal para sumar sabor al desayuno o la merienda sin necesidad de encender el horno ni usar técnicas difíciles.

Además de ser un bizcocho versátil, este pan de naranja sin harina ofrece múltiples formas de servirlo: funciona muy bien para desayunos exprés, meriendas con café o mate, o incluso como postre acompañado de yogur. También puede ser la base de un mini sándwich dulce con mermelada o combinarse con fruta fresca. Una de esas recetas simples que demuestran que, con una sartén, se pueden lograr platos ricos y saludables sin complicarse.

pan de naranja en sartén (1)
Pan de naranja sin harina: una receta r&aacute;pida y arom&aacute;tica que se cocina en sart&eacute;n y es ideal para desayunos y meriendas ligeras.

Recetas: pan de naranja en sartén sin harina

  • 1 huevo
  • 3 cdas. de avena
  • 2 cdas. de jugo de naranja exprimido
  • 1 cdta. de ralladura de naranja
  • 1 cdta. de miel o azúcar mascabo
  • 1/2 cdta. de polvo de hornear
  • 1 chorrito de aceite de coco
  • 1 pizca de sal
  • Esencia de vainilla o chips de chocolate (opcional)
receta bizcochuelo de naranja.jpg
Una receta f&aacute;cil de pan de naranja en sart&eacute;n, sin harina y con sabor c&iacute;trico perfecto para acompa&ntilde;ar con yogur, fruta o mermelada. &nbsp;

Cómo preparar pan de naranja en sartén: la receta

  1. Primero, en un bol, bate el huevo con la miel hasta espumar. Agrega el jugo de naranja, la ralladura y el aceite. Mezcla bien.
  2. A continuación, incorpora la avena, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta lograr una masa espesa.
  3. Calienta una sartén a fuego bajo y engrasa apenas. Vierte la preparación formando un disco de 1 cm de espesor.
  4. Para terminar, tapa la sartén y cocina el pan de naranja 3 minutos de cada lado, hasta que quede dorado y bien cocido.

Cómo lograr un pan de naranja perfecto

  • Si quieres que el pan de naranja quede esponjoso, agrega 1 cucharada extra de jugo.
  • Si quieres lograr un pan más dulce, suma chips de chocolate.
  • Si quieres intensificar el sabor y aroma, agrega esencia de vainilla.

