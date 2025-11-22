Pan de naranja sin horno: la receta en sartén y sin harina en solo 6 minutos

El pan de naranja en sartén se volvió una de las recetas más prácticas para quienes buscan opciones rápidas y saludables. Esta versión sin harina, lista en pocos minutos, destaca por su aroma cítrico y su textura suave, ideal para sumar sabor al desayuno o la merienda sin necesidad de encender el horno ni usar técnicas difíciles.
Además de ser un bizcocho versátil, este pan de naranja sin harina ofrece múltiples formas de servirlo: funciona muy bien para desayunos exprés, meriendas con café o mate, o incluso como postre acompañado de yogur. También puede ser la base de un mini sándwich dulce con mermelada o combinarse con fruta fresca. Una de esas recetas simples que demuestran que, con una sartén, se pueden lograr platos ricos y saludables sin complicarse.
Recetas: pan de naranja en sartén sin harina
- 1 huevo
- 3 cdas. de avena
- 2 cdas. de jugo de naranja exprimido
- 1 cdta. de ralladura de naranja
- 1 cdta. de miel o azúcar mascabo
- 1/2 cdta. de polvo de hornear
- 1 chorrito de aceite de coco
- 1 pizca de sal
- Esencia de vainilla o chips de chocolate (opcional)
Cómo preparar pan de naranja en sartén: la receta
- Primero, en un bol, bate el huevo con la miel hasta espumar. Agrega el jugo de naranja, la ralladura y el aceite. Mezcla bien.
- A continuación, incorpora la avena, el polvo de hornear y la sal. Mezcla hasta lograr una masa espesa.
- Calienta una sartén a fuego bajo y engrasa apenas. Vierte la preparación formando un disco de 1 cm de espesor.
- Para terminar, tapa la sartén y cocina el pan de naranja 3 minutos de cada lado, hasta que quede dorado y bien cocido.
Cómo lograr un pan de naranja perfecto
- Si quieres que el pan de naranja quede esponjoso, agrega 1 cucharada extra de jugo.
- Si quieres lograr un pan más dulce, suma chips de chocolate.
- Si quieres intensificar el sabor y aroma, agrega esencia de vainilla.