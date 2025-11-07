Receta de Galletas de naranja sin azúcar, sin harina y sin aceite: fáciles, húmedas y crujientes

2 naranjas

1 taza de almendras molidas

1/2 taza de copos de avena

1 huevo

1/4 cdta. de esencia de vainilla (opcional)

1/4 cdta. de polvo de hornear

Una pizca de sal

Endulzante natural, a gusto (estevia, miel o dátiles triturados)

galletas de naranja (1).jpg Las galletas de naranja saludables se preparan con avena y almendras molidas.

Galletas de naranja sin harina, sin azúcar y sin aceite: la receta, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de las galletas de naranja saludables, enciende el horno para mantenerlo precalentado a 180 °C para lograr una cocción pareja.

Primero, en un bol, mezcla el jugo con la ralladura de naranja, incorpora el huevo, el endulzante natural y la esencia de vainilla. Bate suavemente hasta integrar. A continuación, agrega los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y un poco pegajosa. Luego, toma porciones de la masa y forma pequeñas bolitas con las manos. Aplástalas ligeramente para darles forma de galletas. Disponlas sobre una bandeja de horno previamente cubierta con papel manteca. Lleva la placa al horno y cocina las galletas durante 12 minutos o hasta que estén doradas en los bordes. Retíralas y deja enfriar antes de consumir.

Ya tienes unas riquísimas galletas de naranja para disfrutar sin culpas y acompañar el mate de la tarde.