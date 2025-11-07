Inicio Recetas Galletas
Receta de Galletas de naranja sin azúcar, sin harina y sin aceite: fáciles, húmedas y crujientes

Entre las recetas más fáciles y sanas, estas galletas de naranja destacan por su aroma, su textura húmeda por dentro y crocante por fuera

Antonella Prandina
Esta receta de galletas de naranja se preparan sin harina, sin aceite y sin azúcar.

Las galletas de naranja son una de las recetas de la abuela especiales para acompañar el mate de la tarde. Sin embargo, muchas personas buscan cuidar su salud sin resignar sabor, por lo que esta opción sin harina, sin aceite y sin azúcar es perfecta para incorporar en la dieta.

Se trata de una receta es ideal para quienes buscan opciones saludables, reduciendo el consumo de harinas y endulzantes artificiales. Estas galletas de naranja son ricas en grasas saludables, proteínas, fibra, vitamina C y antioxidantes.

galletas naranja y miel (1).jpg
Las galletas de naranja sin harina, sin aceite y sin az&uacute;car son una receta saludable y rica para acompa&ntilde;ar el mate.

Recetas: galletas de naranja sin harina, sin azúcar y sin aceite

Ingredientes:

  • 2 naranjas
  • 1 taza de almendras molidas
  • 1/2 taza de copos de avena
  • 1 huevo
  • 1/4 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
  • 1/4 cdta. de polvo de hornear
  • Una pizca de sal
  • Endulzante natural, a gusto (estevia, miel o dátiles triturados)
galletas de naranja (1).jpg
Las galletas de naranja saludables se preparan con avena y almendras molidas.

Galletas de naranja sin harina, sin azúcar y sin aceite: la receta, paso a paso

Antes de comenzar a preparar la receta de las galletas de naranja saludables, enciende el horno para mantenerlo precalentado a 180 °C para lograr una cocción pareja.

  1. Primero, en un bol, mezcla el jugo con la ralladura de naranja, incorpora el huevo, el endulzante natural y la esencia de vainilla. Bate suavemente hasta integrar.
  2. A continuación, agrega los copos de avena, las almendras molidas, el polvo de hornear y la sal. Mezcla bien hasta obtener una masa homogénea y un poco pegajosa.
  3. Luego, toma porciones de la masa y forma pequeñas bolitas con las manos. Aplástalas ligeramente para darles forma de galletas. Disponlas sobre una bandeja de horno previamente cubierta con papel manteca.
  4. Lleva la placa al horno y cocina las galletas durante 12 minutos o hasta que estén doradas en los bordes. Retíralas y deja enfriar antes de consumir.

Ya tienes unas riquísimas galletas de naranja para disfrutar sin culpas y acompañar el mate de la tarde.

