Cómo hacer las mejores costillas sabrosas en el asado: la receta de la mejor cocción a la parrilla

Llega el fin de semana y el asado no puede faltar en la casa de los argentinos. Y ¡uno de los cortes preferidos de todo el mundo, son las costillas, que salen riquísimas si se emplea una buena receta de cocción. Esta carne con hueso precisa de mucha atención para lograr el punto deseado y una cocción perfecta.
Si bien cada asador usa su técnica para cocinar las costillas en la parrilla, no todo el mundo conoce cuál es la receta ideal para saborear en la mesa uno de los cortes de carne más populares.
Se pueden emplear muchas técnicas y maneras de hacer este preciado corte de carne, que se puede acompañar de diferentes ensaladas o simplemente pan.
Y muchos se preguntan cómo se cocinan las costillas. ¿Primero van del lado del hueso o la carne? ¿Cuánto tiempo deben estar en la parrilla, al resplandor de las brasas?
Lo cierto es que hay una receta clásica y popular que utilizan los expertos parrilleros del asado y que no falla.
Receta de costillas en el asado
- Puede haber muchas variedades de costillas para cocinar en el asado y se pueden emplear varias recetas para obtener un corte de carne para chuparse los dedos.
- Sin embargo, la que recomiendan los que más sobre asado y que es un éxito total, sea cual sea el tipo de costilla que se lleve a la parrilla, sea de carne de res o cerdo, son las que provienen de la parte media del costillar.
- Lo primero que hay que hacer es seguir costillas de buena calidad, en una carnicería conocida y de confianza.
- Si estas tienen exceso de grasa, retirarles un poco para equilibrar la cantidad de esta y carne, para lograr una cocción uniforme.
- Los que más sobre asado, cocinan las sillas del lado del hueso, pisando un 60% o 70% del tiempo total de la cocción.
- La carne de las costillas se debe salar con sal entre fina o gruesa, para que absorba la cantidad justa y necesaria durante la cocción, algo que no pasa si se le agrega sal fina.
- El truco para obtener una buena carne de costilla, es que tenga el hueso redondito y chico.
- La cocción de las costillas se completa con un 30% de cocción del lado de la carne.
- En total requiere unos 40 o 45 minutos de cocción a fuego medio del lado del hueso y unos 20 o15 minutos del lado de la carne.