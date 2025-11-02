Cómo hacer una torta invertida de guindas en la sartén: la receta exquisita para compartir en familia

Para comer en el desayuno, la media tarde o en cualquier momento del día, nada mejor que poner manos a la obra y elaborar una riquísima torta invertida de guindas hecha en la sartén, preparada a partir de una receta que no todos conocen, lleva simples ingredientes y sale espectacular.
Lo particular de esta receta es que se hace con guindas, es que se hace con una fruta deliciosa, que acaba de comenzar su temporada en Argentina, extendiéndose hasta principios de enero.
Muchos se preguntarán si es lo mismo hacer esta receta con cerezas. Y por supuesto que también se puede hacer con esta similar fruta, de aspecto similar, pero que tiene sus diferencias respecto a la guinda.
¿Cuáles son las diferencias entre la guinda y la cereza?
- Las guindas, perteneciente a la especie Prunus cerasus, son más ácidas y amargas. Se utilizan frecuentemente en recetas de repostería, licores y conservas.
- Las cerezas, en cambio, más dulces y jugosas, perfectas para comer fresquitas. Pertenecen a la especie Prunus avium.
Para elaborar esta torta invertida hecha en la sartén, no se necesitan ingredientes estrafalarios. Además, lleva un paso a paso que se realiza de manera fácil y todo el mundo la puede hacer.
Esta receta se puede hacer de varias maneras, pero ninguna de la manera sencilla que propone el sitio Cookpad, que comparte cientos de preparaciones a diario.
Receta de torta invertida de guindas en la sartén
Estos son los ingredientes que hay que tener a mano para comenzar la preparación:
Ingredientes
- 100 gramos de guindas o cerezas
- 4 cucharadas soperas de azúcar
- 2 huevos
- 3 cucharadas soperas de aceite
- 5 cucharadas soperas de leche
- 6 cucharadas soperas de harina común
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta de torta invertida de guindas en la sartén
- Primer paso consiste en colocar el azúcar sobre la sartén.
- Lavar bien las guindas o cerezas. Retirar el carozo intentando que no se deformen. Colocar arriba del azúcar.
- En otro recipiente, colocar los huevos juntos con el azúcar restante.
- Incorporar a los huevos y azúcar, el aceite, la leche, esencia de vainilla y batir.
- Agregar a esta preparación de ingredientes la harina junto con cucharadita de polvo de hornear.
- Revolver y volcar la preparación arriba de las guindas o las cerezas en la sartén.
- Cocinar a fuego mínimo por unos 10 minutos. Luego invertir la torta y cocinar por otros 10 minutos.
- Constatar con un palillo si en el centro de la torta ya se cocinó. El palillo tiene que salir seco para que ya esté lista. Si sale húmedo, aún le falta unos minutitos de cocción.