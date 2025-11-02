Cómo hacer una torta invertida de guindas en la sartén: la receta exquisita para compartir en familia

guindas Las guindas se utilizan mucho en recetas de repostería.

¿Cuáles son las diferencias entre la guinda y la cereza?

Las guindas, perteneciente a la especie Prunus cerasus, son más ácidas y amargas. Se utilizan frecuentemente en recetas de repostería, licores y conservas.

de repostería, licores y conservas. Las cerezas, en cambio, más dulces y jugosas, perfectas para comer fresquitas. Pertenecen a la especie Prunus avium.

Para elaborar esta torta invertida hecha en la sartén, no se necesitan ingredientes estrafalarios. Además, lleva un paso a paso que se realiza de manera fácil y todo el mundo la puede hacer.

Esta receta se puede hacer de varias maneras, pero ninguna de la manera sencilla que propone el sitio Cookpad, que comparte cientos de preparaciones a diario.

reeta-guindas-torta-sartén La receta de torta invertida de guindas o cerezas es especial para sorprender a la familia con algo bien rico.

Receta de torta invertida de guindas en la sartén

Estos son los ingredientes que hay que tener a mano para comenzar la preparación:

Ingredientes

100 gramos de guindas o cerezas

4 cucharadas soperas de azúcar

2 huevos

3 cucharadas soperas de aceite

5 cucharadas soperas de leche

6 cucharadas soperas de harina común

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

receta-tarta-invertida-guinda-ingredientes Esta receta hecha en la sartén sale exquisita y es una gran idea para degustar como postre.

Paso a paso de la receta de torta invertida de guindas en la sartén