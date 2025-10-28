Inicio Recetas Galletas
Cómo hornear Galletas pepas: la receta con masa de pastafrola y en solo 10 minutos

Con los mismos ingredientes de la masa de pastafrola puedes preparar una de las recetas dulces más populares: galletas pepas de membrillo

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las galletas pepas de membrillo son una receta riquísima y fácil para la merienda.

Hornear galletas e inundar la casa con un aroma cálido y reconfortante es un plan ideal para compartir en familia durante las tardes de primavera frescas. En esta ocasión, te enseñamos a preparar pepas de membrillo con masa de pastafrola, una de las recetas clásicas de las abuelas argentinas que supera por lejos a cualquier versión industrial.

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con ese toque casero inconfundible, estas galletitas pepas son tan simples como irresistibles. No necesitas ser experto en pastelería: la receta es fácil, rápida y siempre sale bien, incluso si es la primera vez que las haces.

Llevan pocos ingredientes, se hornean en apenas 10 minutos y su secreto está en la masa de pastafrola, que les da una textura suave y un sabor mantecoso perfecto para acompañar el dulce del centro. Tradicionalmente, se rellenan con membrillo, aunque puedes usar el dulce que más te guste.

Galletas pepas con membrillo (1).jpg
Las galletas pepas de membrillo son una receta sencilla que se puede preparar con masa de pastafrola.&nbsp;

Receta de las galletas pepas de membrillo con masa de pastafrola

Ingredientes:

  • 250 gramos de harina leudante
  • 100 gramos de manteca
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Dulce de membrillo, c/n
galletas pepas (2).jpg
Las galletas pepas llevan pocos ingredientes y se hornean en solo 10 minutos.

Cómo hacer galletas pepas de membrillo con masa de pastafrola

  1. Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, en un bowl, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una crema espesa.
  2. A continuación, agrega el huevo y la esencia de vainilla y bate nuevamente hasta integrar.
  3. Suma la harina leudante y mezcla hasta formar una masa homogénea. Divídela en bolitas y márcalas en el centro con la yema del dedo.
  4. Coloca las galletas pepas a una bandeja para horno enmantecada o con papel manteca y lleva al horno por 4 minutos.
  5. Pasado ese tiempo, retíralas y agrega el dulce de membrillo en el centro. Cocina las galletas pepas durante 6 minutos más y listo.

