Cómo hornear Galletas pepas: la receta con masa de pastafrola y en solo 10 minutos

Crujientes por fuera, tiernas por dentro y con ese toque casero inconfundible, estas galletitas pepas son tan simples como irresistibles. No necesitas ser experto en pastelería: la receta es fácil, rápida y siempre sale bien, incluso si es la primera vez que las haces.

Llevan pocos ingredientes, se hornean en apenas 10 minutos y su secreto está en la masa de pastafrola, que les da una textura suave y un sabor mantecoso perfecto para acompañar el dulce del centro. Tradicionalmente, se rellenan con membrillo, aunque puedes usar el dulce que más te guste.